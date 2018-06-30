AKP’nin Düzce’deki sandık sonuçlarına itirazı reddedildi

Düzce’de AKP’nin seçim sonuçlarına itirazı seçim kurulu tarafından reddedildi. MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz, itiraz yolu açık olan AKP için “Değerlendirmezlerse cumhur ittifakı altında iyi olacağı kanaatindeyim” dedi.

24 Haziran seçimlerinin ardından Düzce’de AKP iki, MHP bir milletvekili çıkardı. AKP sonuçlara itiraz etti. Bunun üzerine 615 sandıkta oylar yeniden sayıldı ancak sonuç değişmedi. Sonuçların değişmemesinin ardından AKP bu kez itirazını tekrarlayarak oyların yeniden sayılması için il seçim kuruluna başvurdu.

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İl seçim kurulu sayımı yapılan 615 sandığın toplam sandıkların üçte ikisine tekabül ettiğini, sayımdaki değişikliğin sonuca etkili olabilecek bir değişiklik olmadığını, ayrıca süreçte kayda değer bir tutarsızlık ve usulsüzlük görülmediği belirledi. Tüm itirazların ayrı ayrı reddine, Yüksek Seçim Kurulu başkanlığına 4 Temmuz çarşamba günü saat 17.00’a kadar itiraz yolu açık olmak üzere oy birliğiyle karar verildi.

MHP’den AKP’nin itirazına tepki

MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz şöyle konuştu: “Geçersiz oylar bahane edilerek itiraz edildi. Üç ilçede yapılan yeniden sayımlar sonucunda artı üç daha milletvekilliği oyu kazanmış olduk. İtiraz bu şekilde olmamalıydı. Eksik gördükleri sandıklara, hata gördükleri veya şüphelendikleri sandıklara itiraz etmeleri gerektiğini söyledik.”

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Yılamz itiraz yolu açık bulunan AKP’yi uyarmayı da ihmal etmedi: “Ben AK Parti’nin kararını buradan öngöremem. Ama değerlendirmezlerse iyi olacağı düşüncesindeyim. Hem cumhur ittifakı altında iyi olacağı kanaatindeyim, hem de Düzce için iyi olacağı kanaatindeyim. Çünkü bizde bu arkadaşlarımızla beraber çalışacağız.