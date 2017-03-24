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AKP’nin Diyarbakır’daki referandum ‘malzemesi’ Şeyh Sait oldu

 

AKP’nin referandumda ‘Evet’ kampanyası için kullandığı son figür, Kürt vatandaşların önem verdiği Şeyh Sait oldu.

Fotoğraf: Sözcü

Sözcü’den Başak Kaya’nın haberine göre, AKP Diyarbakır il başkanlığı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’ın 1 Nisan’daki ziyareti öncesinde valiliğin karşısına, “Her ‘Evet’ Şeyh Sait ve arkadaşlarına bir Fatihadır” yazılı bir pankart astı.

Pankartta, il başkanlığının imzası ve Yıldırım’ın da fotoğrafı yer aldı.

CHP İzmir Milletvekili Aytun Çıray, başbakanın yanıtlaması istemiyle pankartla ilgili verdiği soru önergesinde parti yönetiminin pankartın arkasında durup durmadığını, eğer durmuyorsa il başkanının görevden alınıp alınmayacağını sordu.

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