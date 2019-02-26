AKP’nin Denizli adayından ‘vizyon proje’! Denizi bulunmayan kente halk plajı

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı ve ‘cumhur ittifakı’nın AKP’li adayı Osman Zolan yeniden seçilmesi halinde kente halk plajı yapılacağını duyurdu.
Zolan, yeni dönemde gerçekleştirecekleri ‘vizyon projeler’in tanıtımını düzenlediği bir toplantıyla kamuoyuyla paylaştı.
Haber Denizli internet sitesine göre, EGS Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen toplantıda AKP’li aday 15 başlıkta hazırladıkları 258 projeyi gelecek dönemde hayata geçireceklerini vadetti.
“Kendimizi motive etmek anlamında bir hedef koyuyoruz” diyen Zolan Denizli’nin ihtiyaçlarını tek tek tespit ettiklerini söyledi.
Denizli’nin adında ‘deniz’ kelimesinin bulunmasına rağmen şehirde denizin bulunmadığını söyleyen Zolan, kente halk plajı yapacaklarını duyurdu. Başkan Zolan, yapılacak halk plajında geniş kumsal, spor alanları ve kır düğünü salonlarının da olacağını sözlerine ekledi.