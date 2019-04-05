AKP’nin Büyükçekmece’de seçim iptali için yaptığı başvuru reddedildi

AKP’nin, İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinde CHP’nin kazandığı seçimin iptali için yaptığı başvurunun reddedildiği ortaya çıktı.

AKP il başkanlığı CHP adayı Ekrem İmamoğlu’nun kazandığı İstanbul büyükşehir belediye başkanlığı seçimine itiraz ederek oyların yeniden sayımı için bir dizi karar aldırmıştı. İtirazlı sandıklarda sayım devam ederken AKP’den bir hamle daha geldi.

Reklam

AKP Büyükçekmece ilçe başkanlığı, bazı sahte seçmen kayıtlarının seçimleri etkileyecek seviyede olduğu gerekçesiyle ilçe seçim kuruluna seçimin iptali için başvurdu. Başvuru, Büyükçekmece başsavcılığının 2019/2708 numaralı soruşturma evrakındaki gerekçelere ve mülkiye başmüfettişlerinin incelemelerine dayanarak yapıldı.

İtiraz önce ilçe, ardından il seçim kurulu tarafından reddedildi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, konuyla ilgili YSK’ya başvurmayı değerlendirdiklerini, ancak bu olay üzerinden tüm İstanbul seçimlerinin iptali yönünde bir başvurularının bulunmadığını söyledi.

Reklam

Büyükçekmece’de sahte seçmen tespiti ocak ayında yapılmış, AKP’nin başvurusu üzerine şubat ayında 719 seçmen kaydı silinmişti. Savcılık soruşturması kapsamında iki kişi tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında bir kişi halen tutuklu.