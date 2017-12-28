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Yaramazlara biraz batar!

AKP’nin ‘Bitcoin’ raporu: El konulması çok zor

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Kripto para birimlerini masaya yatıran AKP’nin ‘Kripto para, Bitcoin ve Blockchain’ raporunda, kripto paralara el konulmasının çok zor olduğuna dikkat çekildi.

Fotoğraf: Reuters

Habertürk’ten Volkan Yanardağ’ın haberine göre, AKP kripto para birimlerini mercek altına alan bir çalışma yaptı.

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Sanal paraların takibinin, vergilendirilmesinin ve arzının mümkün olmadığı kaydedilen çalışmada, “Kripto paralara ilişkin en büyük risk, bu paraların kullanımının kara para işlemlerine açık olması dolayısıyla devletler tarafından yasaklanmasıdır” denildi.

Raporda, bu tür paraların bir anda çok büyük değer kaybedebileceği, bu paralara el konulmasının da çok zor olduğu vurgulandı.

AKP’nin ‘Kripto para, Bitcoin ve Blockchain’ başlıklı raporunda Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Bitcoin ile ilgili fetvasına da yer verilerek, Diyanet’in kripto paraları kullanmayı caiz bulmadığı anımsatıldı.

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