Diken

Yaramazlara biraz batar!

AKP’nin ‘B planı’: ‘Hayır’ dünyanın sonu değil ama yeni anayasa gündemden düşmez

 

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, 16 Nisan’daki referandumda ‘Evet’ oylarının önde gittiğini öne sürerek, ‘Hayır’ çıkması durumunda partisinin ‘B planı’nı paylaştı: “Dünyanın sonu değil ama yeni anayasa projesi de gündemden düşmez.”

Fotoğraf: Reuters

Habertürk’ten Kübra Par’a konuşan siyasi işlerden sorumlu Yazıcı, referandumda oylanacak anayasa değişikliğinin Meclis’ten geçmesinden kısa bir süre sonra ‘Hayır’ oylarının önde olduğunu tespit ettiklerini aktardı.

Yazıcı şöyle devam etti: “26 Şubat’tan sonra ara­ziye indik. Milleti bilgilendirdikçe o kafa kirliliği ortadan kalkıyor, ‘Aaa, öyle mi?’ diyenlerin oranı çoğalıyor. ‘Evet’ler önde. Kam­panya sürecini iyi yürütüyoruz.”

Hayati Yazıcı… Fotoğraf: DHA

“Hükümetin bir B planı var mı?” sorusunu ‘Hayır’ denirse bu dünyanın sonu değil” diyerek yanıtlayan Yazıcı, ‘partili cumhurbaşkanlığı’ sistemine Türkiye’nin ihtiyacı olduğunu savundu.

Erken seçimin hiçbir zaman gündemde olmadığını aktaran AKP genel başkan yardımcısı şöyle devam etti: “Farklı bir sonuç çıkarsa, çok doğru olan, millet ve devlet için yararlı sonuçlar getirecek bu projeyi yeterince anlatamamışız demektir. Orada da kusuru kendimizde ararız. Ama yeni anayasa projesi de gündemden düşmez.”

Reuters analizi: ‘Evet’ ve ‘Hayır’ farkı çok az, hiçbir ankette yüzde 60 oranı yok

CHP’li Tekin’in iddiası: ‘Hayır’ın yüzde 63’ün altına düşmesi mümkün değil

Selvi’nin ‘içeriden’ aldığı AKP anketi: Yüzde 55 ‘Evet,’ Erdoğan İstanbul’a asılmaya başladı

AKP genel merkezine gelen son anket: Üç büyük ilde ‘Hayır’ önde

CHP’li Tezcan anketleri paylaştı: ‘Hayır’ yüzde 55, ‘Evet’in yüzde 3’ü aslında bizi destekliyor

Çavuşoğlu anketleri ‘sıfırladı’: Yüzde 60’a doğru gidiyoruz

SONAR anketi: ‘Hayır’ yüzde 51,2; ‘Evet’ yüzde 48.8, ‘Hayır’ rahatça ifade edilemiyor

Başbakanın ‘içi rahat’: Kritik durum görmüyorum, referandum ‘Evet’le sonuçlanır

Gezici Araştırma: Yüzde 68 kararsız ‘Hayır’a yakın, yüzde 52,6 AKP’li değişikliği bilmiyor

Konsensus anketi: ‘Hayır’ yüzde 51.2, ‘Evet’ yüzde 48.8

Avrasya Kamu Araştırmaları: ‘Hayır’ yüzde 55.53, ‘Evet’ yüzde 44.47

AKP’ye yakın şirketten uyarı: ‘Evet’ yüzde 45-47 bandında, partide gizli ‘Hayır’cılar var

Başbakana gelen anket: Ege dışındaki beş bölgede ‘Evet’ önde, Marmara başabaş

ANAR Araştırma’dan Uslu: MHP seçmeninin üçte biri ‘Evet’ diyor

CHP anketine göre yüzde 46 ‘Hayır,’ yüzde 42 ‘Evet’ diyecek

Gezici Araştırma’nın sahibi: Kararsızlar oy verirse ‘Hayır’lar artar

Net Araştırma anketi: Yüzde 51.1 ‘Hayır,’ yüzde 48.9 ‘Evet’

Metropoll’ün sahibi Sencar: Katılım yüzde 85’in üzerine çıkarsa ‘Hayır’ şansı fazla

AKAM anketi: Yüzde 56.4 ‘Hayır,’ yüzde 43.6 ‘Evet’

SAMER anketi: Doğuda yüzde 57.4 ‘Hayır’, yüzde 25.1 ‘Evet’

Gezici Araştırma’nın son anketi: Yüzde 51.1

AKP’li Turan ‘Evet’te iddialı: Şu an yüzde 50’den fazla oyumuz var

Erdoğan ‘Bu iş tamam’ demiş: ‘AKP’nin anketine göre yüzde 54 ‘Evet’

Gezici Araştırma’nın son anketi: ‘Başkanlık sistemi’ne ‘Evet’ diyenlerin oranı yüzde 41,2

Kulis: AKP’nin yaptırdığı araştırmaya göre kararsızlar fazla, kadınların desteği düşüyor

 

SON HABERLER

Berkin’in ailesi 6 Nisan’ı hatırlattı: Bu dava bizim değil, milyonların

Gezi Parkı eylemleri sırasında Okmeydanı’nda polisin attığı gaz fişeğiyle vurulup hayatını kaybeden Berkin Elvan’ın ölümüyle ilgili soruşturma davaya dönüştü. 6 Nisan Perşembe günü görülecek duruşma öncesi baba Sami Elvan, sadece polis değil emri verenlerin de yargılanması gerektiğini belirtti.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...