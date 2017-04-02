AKP’nin ‘B planı’: ‘Hayır’ dünyanın sonu değil ama yeni anayasa gündemden düşmez

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, 16 Nisan’daki referandumda ‘Evet’ oylarının önde gittiğini öne sürerek, ‘Hayır’ çıkması durumunda partisinin ‘B planı’nı paylaştı: “Dünyanın sonu değil ama yeni anayasa projesi de gündemden düşmez.”
Habertürk’ten Kübra Par’a konuşan siyasi işlerden sorumlu Yazıcı, referandumda oylanacak anayasa değişikliğinin Meclis’ten geçmesinden kısa bir süre sonra ‘Hayır’ oylarının önde olduğunu tespit ettiklerini aktardı.
Yazıcı şöyle devam etti: “26 Şubat’tan sonra araziye indik. Milleti bilgilendirdikçe o kafa kirliliği ortadan kalkıyor, ‘Aaa, öyle mi?’ diyenlerin oranı çoğalıyor. ‘Evet’ler önde. Kampanya sürecini iyi yürütüyoruz.”
“Hükümetin bir B planı var mı?” sorusunu “‘Hayır’ denirse bu dünyanın sonu değil” diyerek yanıtlayan Yazıcı, ‘partili cumhurbaşkanlığı’ sistemine Türkiye’nin ihtiyacı olduğunu savundu.
Erken seçimin hiçbir zaman gündemde olmadığını aktaran AKP genel başkan yardımcısı şöyle devam etti: “Farklı bir sonuç çıkarsa, çok doğru olan, millet ve devlet için yararlı sonuçlar getirecek bu projeyi yeterince anlatamamışız demektir. Orada da kusuru kendimizde ararız. Ama yeni anayasa projesi de gündemden düşmez.”
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