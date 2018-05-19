AKP’nin araştırmaları: Erdoğan’ın oyu yüzde 54-56, AKP’nin oyu yüzde 46-48 bandında

AKP Sözcüsü Mahir Ünal, yaptıkları araştırmalara göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oyunun yüzde 54-56, AKP’nin oyunun ise yüzde 46-48 bandında olduğunu söyledi.

Erdoğan, iki gün önce yaptığı açıklamada, seçime dair “Gelen kamuoyu araştırmalarımız hamdolsun iyi. Ancak araziyi de iyi tahkik etmemiz lazım. 24 Haziran’dan zaferle çıkmamak için bir sebep göremiyorum” demişti.

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Kanal 7 yayınına katılan Ünal, AKP’nin araştırmalarına göre, cumhurbaşkanı adaylarından kimin ne kadar oy aldığına yönelik soruyu şöyle yanıtladı: “Daha önce de açıkladığımız banttayız. Şu anda bizim kamuoyu araştırmalarında cumhurbaşkanlığı seçimlerine dönük 54-56 bandındayız. AK Parti de 1 Kasım’daki pozisyonunu koruyor, o da 46-48 bandında.”

Ünal, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile İYİ Parti’nin genel başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener’in oy oranlarıyla ilgili soruya ilişkin de “Onlar kendi araştırmalarını yaptırıyorlardır” ifadesini kullandı.