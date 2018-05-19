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Yaramazlara biraz batar!

AKP’nin araştırmaları: Erdoğan’ın oyu yüzde 54-56, AKP’nin oyu yüzde 46-48 bandında

AKP Sözcüsü Mahir Ünal, yaptıkları araştırmalara göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oyunun yüzde 54-56, AKP’nin oyunun ise yüzde 46-48 bandında olduğunu söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Erdoğan, iki gün önce yaptığı açıklamada, seçime dair “Gelen kamuoyu araştırmalarımız hamdolsun iyi. Ancak araziyi de iyi tahkik etmemiz lazım. 24 Haziran’dan zaferle çıkmamak için bir sebep göremiyorum” demişti.

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Kanal 7 yayınına katılan Ünal, AKP’nin araştırmalarına göre, cumhurbaşkanı adaylarından kimin ne kadar oy aldığına yönelik soruyu şöyle yanıtladı: “Daha önce de açıkladığımız banttayız. Şu anda bizim kamuoyu araştırmalarında cumhurbaşkanlığı seçimlerine dönük 54-56 bandındayız. AK Parti de 1 Kasım’daki pozisyonunu koruyor, o da 46-48 bandında.” 

Ünal, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile İYİ Parti’nin genel başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener’in oy oranlarıyla ilgili soruya ilişkin de “Onlar kendi araştırmalarını yaptırıyorlardır” ifadesini kullandı.

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