AKP’nin anketinden İstanbul için üç isim çıktı

AKP’nin İstanbul için yaptırdığı anketten Meclis Başkanı Binali Yıldırım, eski bakan Mehmet Müezzinoğlu ve eski İBB Başkanı Kadir Topbaş’ın çıktığı öne sürüldü.

Hürriyet’ten Nuray Babacan’ın haberinde AKP’nin Mart 2019’daki yerel seçimde üzerinde en çok çalıştığı kentin İstanbul olduğu belirtildi.

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Hem büyükşehir hem de 39 ilçede kimin aday gösterileceği merak konusu. AKP’nin büyükşehir için anketler yaptırdığı da gelen bilgiler arasında.

Haberde anketten üç ismin çıktığı ifade edildi.

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İlk sırada Topbaş

Buna göre ilk sırada, görevden alınan eski başkan Topbaş var. Topbaş’ı Yıldırım ve Müezzinoğlu takip ediyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla birden fazla kez anket yapıldığı, cumhurbaşkanının tavrının da gelecek hafta netleşeceği iddia edildi.

İlçelerde değişim

AKP’nin ilçelerdeki adaylar pek yeterli bulmadığı, yeni isimler üzerinde durulduğu öğrenildi. İlçelerde 25’i AKP’liler tarafından yönetilirken, görevde yalnızca beş-altı başkanın kalabileceği belirtildi. Bunun için Arnavutköy, Küçükçekmece, Sultanbeyli, Başakşehir, Çekmeköy ve Esenler adres gösteriliyor.

Aday yapılması beklenmeyen üç dönemlik sekiz başkandan yedisi adaylık başvurusu yaptı. Bu başkanların hiçbiri kendi ilçesinden aday gösterilmeyecek.

Bunlardan en fazla üç isim başka ilçelere kaydırılacak. Kağıthane, Sancaktepe ve Beyoğlu belediye başkanları, ilçeleri kaydırılarak değerlendirilecek.