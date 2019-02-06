AKP’nin anketi: İstanbul’da Yıldırım beş puan, Ankara’da Yavaş üç puan önde

AKP’nin son yaptırdığı ankette İstanbul adayı Binali Yıldırım rakibi CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun beş puan önünde çıkarken, Ankara’da CHP-İyi Parti adayı Mansur Yavaş AKP’li rakibi Mehmet Özhaseki’nin üç puan önünde.

Fotoğraf: Reuters

‘Cumhur ittifakı’nda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin bazı illerdeki iki partinin de ayrı ayrı çıkardığı adayların tek ortak adaya düşürmesi ve bölünmeden dolayı bazı şehirlerin kaybedilmesi riskinin ortaya çıkma ihtimalini ortadan kaldırmayı değerlendireceği belirtildi.

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Reuters’a bilgi veren konu hakkında bilgi sahibi bir kaynak, “Yaklaşık iki hafta önceki anketlerde Yıldırım iki puan, Yavaş ise sekiz puan öndeydi. Bu haftaki anketlerde ise farklılıklar var. Yıldırım biraz farkı açmaya başladı ve İmamoğlu’nun beş puan önünde bulunuyor, Ankara’da ise Özhaseki farkı kapatmaya başladı. Yavaş şu anda üç puan önde gözüküyor” dedi.

Ekonomideki olumsuz gelişmeler ve adayların beklendiği kadar güçlü olmamasının da etkisiyle mart ayında yapılacak yerel seçimler için AKP tarafından yaptırılan anketlerde AKP’nin oyu, kararsızlar dağıtılmadan yüzde 32-35 ile partinin beklentilerini henüz karşılamadığı ifade ediliyordu.

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AKP’den bir kaynak, Erdoğan’ın 31 Mart’taki seçimlere kadar yaklaşık 50 ili kapsayan bir kampanya yapacağını ve ‘sahaya inmesiyle’ dengelerin değişebileceğini kaydederek, “Büyükşehirlerin elde kalması çok önemli. Ancak İstanbul ve Ankara’nın yeri tamamen farklı. Erdoğan İstanbul başta olmak üzere bu şehirlerin elde tutulması için özel çaba harcayacaktır” dedi.

‘İstanbul’da Kürt oyları izlenecek’

HDP’nin bazı şehirlerde seçime katılmamasının seçimde dengeleri değiştirebileceğinin altını çizen aynı yetkili, “Özellikle İstanbul’da Kürt oyları yakından takip edilecek. AK Parti’ye eskisi kadar sıcak bakmayabilirler ama yine de Kürt seçmenden oy alınabileceğini düşünüyoruz. İstanbul’da herhangi bir sorun beklemiyorum” diye konuştu.

Aynı yetkili, Kars ve Iğdır başta olmak üzere bazı illerde hem AKP hem de MHP’nin aday çıkarması nedeniyle sıkıntılar yaşanabileceğinin ortaya çıktığını vurguladı ve şöyle devam etti: “Erdoğan ve Bahçeli görüşmesinde bazı bölge ve illeri tek tek ele alacak. Bir mutabakatla bazı yerlerde ya AK Parti’den ya da MHP’den bazı adayların çekilmesi süreci ortaya çıkabilir. 19 Şubat Yüksek Seçim Kurulu’na aday bildirimi için son gün. O zaman kadar bu konuda net karar verilir.”

Erdoğan ve Bahçeli bugün saat 16.00’da Cumhurbaşkanlığı’nda bir araya gelecek.

Kaybetme riski

AKP’li yetkili, iki adayın olduğu bazı yerlerdeki ‘cumhur ittifakı’nın kaybetme riskinin ortadan kaldırılmasının amaçlandığını ve bu adımın daha fazla belediye başkanı çıkarılmasına katkı vereceğini bildirdi.

En son 2014’te yapılan yerel seçimde AKP Türkiye genelinde yüzde 45.6, CHP yüzde 27.8, MHP yüzde 15.2 oy almıştı. Cumhurbaşkanlığı için geçen yıl yapılan seçimi yüzde 52.59 ile Erdoğan kazanırken, ‘cumhur ittifakı’ yüzde 53.66 oya ulaşmıştı. Bunda AKP’nin oyu yüzde 42.56, MHP’nin oyu ise yüzde 11.1 düzeyinde olmuştu.

Partili bir başka yetkili, ekonomideki gelişmelerin seçmen üzerindeki etkisinin en önemli unsur olarak öne çıktığını belirterek, “Büyükşehirlerin kaybedilmemesi istikrar için ana unsurlardan biri. Bu konuda özel çalışma yapılacak. İttifakın zarar görmemesi için iki parti de çalışıyor” dedi.

Geçen yıl ağustos ayında yaşanan kur şokunun ardından Türkiye ekonomisi yavaşlama eğilimine girmiş, faizler, işsizlik ve enflasyon ise yönünü yukarı çevirmişti.

Öte yandan seçimin hemen öncesi TÜİK tarafından 11 Mart’ta açıklanacak olan geçen yılın son çeyreğinde milli gelirin daralmaya işaret etmesi bekleniyor.

Reuters anketlerinde 2018 son çeyrekte başlayacak olan daralmanın 2019 ilk yarısında da devam etmesi bekleniyor.