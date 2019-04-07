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Yaramazlara biraz batar!

AKP’nin Ankara’da tüm oyları saydırma talebine 13 ilçe yönünden ret

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), AKP’nin Ankara’da tüm ilçelerdeki oyların yeniden sayım talebini, 13 ilçe yönünden reddetti.

Fotoğraf: DHA

Resmi olmayan sonuçlara göre Ankara’da CHP’nin adayı Mansur Yavaş’ın oyu yüzde 50.93, AKP’li rakibi Mehmet Özhaseki’nin oyu ise yüzde 47.12. AKP, Ankara’daki 25 ilçede tüm oyların yeniden sayılması için il seçim kuruluna başvurmuştu.

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AA’nın haberine göre il seçim kurulu tarafından talebi reddedilen AKP, itirazını YSK’ya taşıdı. YSK da bugünkü toplantısında ilçelerden 13’ü için talebi reddetti. Geri kalan 12 ilçe için yapılan itiraz görüşülüyor.

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