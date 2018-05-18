AKP’nin ‘af’ tavrı: Bahçeli’yle polemiğe girme, konuyu gündemden düşür

AKP içinde, ‘ittifak ortağı’ MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ısrarcı olduğu ‘af’ konusunda ‘Bahçeli ile polemiğe girmeme ve bu konuyu gündemden düşürme’ kararı alındı.

Bahçeli, ‘çocuk istismarcıları, tecavüzcüler, kadın katilleri, PKK’lılar, FETÖ’cüler hariç’ olmak üzere ‘genel af’ çağrısında bulunmuştu.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bu konunun gündemlerinde olmadığını söylerken, Bahçeli talebini yeniden dillendirmişti. Hükümet bir kez daha gündemlerinde ‘af’ konusunun olmadığını söylemişti. Bahçeli, Erdoğan’ın çıkışının ardından “Cezaevindekiler kader kurbanı olmaktan çıkıp FETÖ’nün, PKK’nın kurbanı haline gelir, seçime bir hafta 10 gün kala bir talimat ile isyan başlatırlar ise ne olur?” diye sormuştu.

Hürriyet’ten Nuray Babacan’ın haberine göre AKP’nin, hafta sonu dahil, TBMM genel kurulunu çalıştırma kararına rağmen son torba tasarısını hızla görüşüp Meclis’i tatile sokma kararında da, ‘af polemiği’nin uzamamasının istenmesinin etkili olduğu biliniyor. AKP kurmayları, seçmen tabanında karşılığı olmadığına dair araştırma sonuçuları nedeniyle de ‘af’fa sıcak bakmıyor.

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Buna karşılık kurmaylar, iki partinin ilk kez bu kadar ayrı görüşte olmasının seçim ittifakına zarar verip vermeyeceğini değerlendirmeye başladı. AKP’liler, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) takvimine göre bugün ‘seçim ittifakı’ yapan partilerin ittifaktan vazgeçmelerinin son günü olması nedeniyle görüş ayrılığının büyümeden sürecin tamamlanmasını istiyor.

Hükümet, erken seçim gündeme gelmeden önce zaman zaman dile getirilen şartlı salıverme ve cezaevlerindeki doluluğu azaltmak için yapılan taslak çalışmalara rağmen bu başlığın tartışılmasını istemiyor. Ancak şartların değişmesi, ‘af veya kısmi şartlı salıverilme’nin gündeme gelmesi durumunda neler olabileceği de değerlendiriliyor.

KHK’yla ‘af’ tartışmalı

Siyaseten zorunlu kalınması durumunda, bu konuda başvurulabilecek hukuki seçenekler bulunuyor. Buna göre TBMM’nin tatiline son verilerek, bu konuda hazırlanacak bir teklifin yasalaşması gerekecek. Erdoğan ve TBMM Başkanı İsmail Kahraman doğrudan Meclis’i olağanüstü toplantıya çağırabilir. Bunun yanısıra 110 milletvekilinin imzasıyla olağanüstü toplantı çağrısı yapılabilir. Bütün bu yollar için AKP’nin desteği ve 330 milletvekilinin oyu gerekiyor.

Diğer bir tartışma başlığını ise AKP’nin çıkardığı ‘yetki yasası’ oluşturuyor. Ancak hükümete tanınan kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisinin sadece cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine uyum düzenlemelerini yapmak ve devletin yeniden yapılanmasını sağlamak için kullanılabileceği, herhangi bir ‘af veya şartlı salıverme’ düzenlemesine izin vermediği biliniyor.

Halen süren OHAL’e bağlı olarak kararname çıkartılarak ‘af’ ilan edilmesi ise hukuken tartışmalı görülüyor. Bu yolla yapılabilecek ‘şartlı salıverme’ düzenlemesinin ise Bahçeli’nin talebini karşılayamayacağı belirtiliyor.