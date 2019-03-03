AKP’nin adayı Yıldırım’ın vaadi: Adada oturanlara ulaşım ücretsiz

AKP’nin İstanbul adayı Binali Yıldırım, kazanması halinde Adalar’da yaşayanlara ulaşımı ücretsiz yapacaklarını açıkladı.
Büyükada’da AKP’nin ilçe başkanlığı binası önünde kalabalığa seslenen Yıldırım, vapur seferlerindeki aksamaların 1 Nisan’dan itibaren giderileceğini söyledi.
Ulaşımı elektrikli faytonlarla sağlayacaklarını dile getiren AKP’li aday, bu işi de faytoncuların yapacağını, kimsenin hak kaybı yaşamayacağını dile getirdi.
Yıldırım şöyle devam etti: “Adalılara müjdemiz… İstanbul kartı kullanan, yaz-kış adada oturanlara deniz ulaşımı bedava olacak.”