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Yaramazlara biraz batar!

AKP’nin adayı Yıldırım’ın vaadi: Adada oturanlara ulaşım ücretsiz

AKP’nin İstanbul adayı Binali Yıldırım, kazanması halinde Adalar’da yaşayanlara ulaşımı ücretsiz yapacaklarını açıkladı.

Fotoğraflar: DHA

Büyükada’da AKP’nin ilçe başkanlığı binası önünde kalabalığa seslenen Yıldırım, vapur seferlerindeki aksamaların 1 Nisan’dan itibaren giderileceğini söyledi.

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Yıldırım, CHP’nin Adalar adayı gazeteci Erdem Gül ile de kısa süre sohbet etti.

Ulaşımı elektrikli faytonlarla sağlayacaklarını dile getiren AKP’li aday, bu işi de faytoncuların yapacağını, kimsenin hak kaybı yaşamayacağını dile getirdi.

Yıldırım şöyle devam etti: “Adalılara müjdemiz… İstanbul kartı kullanan, yaz-kış adada oturanlara deniz ulaşımı bedava olacak.”

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