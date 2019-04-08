AKP’nin adayı 23 oyla kazandı, YSK ‘geçersiz oylar sayılsın’ itirazını reddetti

Edirne’nin Keşan ilçesinde belediye başkanlığını AKP’li aday 23 oy farkla kazandı. CHP ve İYİ Parti’nin geçersiz oyların yeniden sayılması talebi Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından reddedildi.

Helvacıoğlu. (Fotoğraf: DHA)

Yerel seçimde AKP ile MHP’nin ortak adayı Mustafa Helvacıoğlu 18 bin 414 oy, CHP ile İYİ Parti’nin ortak adayı Şenol Yalı ise 18 bin 403 oy aldı.

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Arada 11 oy fark olması nedeniyle ‘millet ittifakı’ tarafından ilçe seçim kuruluna başvuru yapıldı. Yeniden sayımda oy farkı 23’e yükseldi. İl seçim kuruluna daha sonra yapılan başvuru da reddedildi.

Bunun üzerine CHP ve İYİ Parti, YSK’ya başvurarak tüm geçersiz oyların yeniden sayılmasını talep etti. Dilekçeyi değerlendiren YSK, talebi reddetti.

AKP’li Helvacıoğlu’nun mazbatasını alarak belediye başkanlığı göreve başlayacağı bildirildi.