AKP’nin 16 Nisan raporu: Erdoğan sevgisi, ‘terör’ ve koalisyon korkusu işe yaradı

Partili cumhurbaşkanlığının kabul edildiği 16 Nisan referandumunun sonuçlarını değerlendiren AKP, ilginç tespitlerin yer aldığı bir rapor hazırladı.

Cumhuriyet’ten Emine Kaplan’ın haberine göre referandum sonuçlarını analiz etmek için kurulan komisyon raporunu hazırladı.

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Bölge ve illerde yapılan çalışmalarla hazırlanan raporda, ‘Evet’ oyu veren seçmenin tercihinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a duyduğu sevgi ve güvenin yanısıra, istikrar, ‘terör ve FETÖ’yle mücadele ve koalisyon hükümetlerinden korku duyulmasının etkili olduğu kaydedildi.

”Hayır’ veren teröristtir’

Raporda, kampanya boyunca dile getirilen “Terör örgütleri ‘Hayır’ diyor” söyleminin de ‘‘Hayır’ veren teröristtir’ algısına dönüştüğü tespit edildi. Bu söylemi tüm AKP’liler sıklıkla kullanmıştı.

‘Hayır’ oylarının beklenenden yüksek çıkmasında sadece değişikliklerin halka iyi anlatılamasının değil, aynı zamanda parti yöneticisi ve hükümet üyelerinin de değişiklikleri içselleştirememesinin etkili olduğu kaydedildi.

‘Hayır’ cephesinin de “Evet çıkarsa eyalet sistemi gelecek” ifadesinden yararlandığı, bu söylemi kıracak politikaların üretilemediği öne sürüldü.