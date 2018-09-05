AKPM’den 24 Haziran raporu: Oy sayımı sırasında engellendik

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi’nin 24 Haziran raporunda, ziyaret edilen 124 bürodan 17’sinde oyların sayımı sırasında sorun gözlemlendiği, üyelerin bazı seçim bürolarına girişlerine mani olunmaya çalışıldığı veya oy sayımı sırasında ‘engellenmeye çalışıldıkları’ belirtildi.

DW Türkçe’den Kayhan Karaca’nın haberine göre, 24 Haziran seçimlerini TBMM’nin daveti üzerine 28 üyesiyle İstanbul, Ankara, İzmir, Erzurum ve Diyarbakır’daki seçim bürolarında gözlemleyen Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi’nin (AKPM) raporu yayımlandı.

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Raporda seçim bürolarının çoğunda sorun yaşanmadığına, ancak seçim kampanyalarının adil ve eşit şartlarda yapılmadığına dikkat çekildi.

Seçimlerin OHAL’de yapıldığı hatırlatılan raporda, bunun ‘demokratik tartışma ve çoğulcu düşüncelerin ifadesi için gerekli alanı daralttığı’ görüşüne yer verildi.

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Rapora göre, seçmenler 24 Haziran’da değişik ve karşıt görüşleri savunan aday ve partiler arasında seçim hakkına sahipti. Buna karşılık adaylar, kaynak ve medyada görünürlük açısından eşit şartlarda kampanya yürütemedi ve görüşlerini yayamadı.

Raporda, “AKPM heyeti, iktidar partisinin seçim kampanyası sırasında kamu olanaklarını usulsüz biçimde kullandığı konusunda bilgilendirilmiştir, bu durum devlet ile parti arasında ayrım yapılmasına ve uluslararası iyi uygulamalara aykırıdır” dendi.

Türk medya kuruluşlarının seçim yayınları temel alınarak yapılan bir araştırmanın ‘cumhurbaşkanı ve iktidar partisinin medyada daha sık ve daha avantajlı yer aldığını’ gösterdiği aktarıldı.

Raporda, başta kamuya ait basın kuruluşları olmak üzere medyanın ‘adaylar hakkında seçmenlere tarafsız haber sunmadığı’ dile getirildi ve medyanın seçim kampanyalarını yansıtışı konusunda ‘hiçbir kontrol olmadığı’ notu düşüldü.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararlarının yargı denetimine açık olmamasının da eleştirildiği raporda, bu durumun ‘seçim sisteminin hukuksal bütünlüğünü zedelediği’ savunuldu.

Raporda, seçimler konusunda Ankara’ya geçtiğimiz yıllarda yapılan birçok tavsiyenin henüz dikkate alınmadığı da hatırlatıldı. Buna örnek olarak, yüzde 10’luk seçim barajı ve seçme ve seçilme hakkına yönelik kısıtlamalar gösterildi.

Rapor, AKPM’nin 8 Ekim’de Strasbourg’da düzenlenecek genel kurul toplantılarında tartışılacak.