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Yaramazlara biraz batar!

AKP’liler ile oy istedikleri köylüler arasında kavga çıktı: Açız açız…

Konya’nın Ereğli ilçesinde oy istemek için Çiller Köyü’ne giden AKP’lilerle köylüler arasında arbede yaşandı. AKP’yi eleştiren bir köylünün, AKP Gençlik Kolları üyesi bir genç tarafından boğazı sıkılınca olaylar büyüdü. Partililer kahveyi terk etmek zorunda kaldı.

Fotoğraf: Sözcü

Sözcü’den Mehmet Ali Kayacı’nın haberine göre, kahvede bir köylü “16 yılda bir tane fabrika açtıysanız kimliğimi bırakıyorum, insanları kandırmayın” demesine üzerine tansiyon yükseldi.

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Kahvedeki başka bir vatandaş da “Türkiye iyi durumda diyorsunuz. O zaman ben burada yaşamıyorum. Açız, açız” diye AKP grubuna tepki gösterdi.

‘Amerika’dan bahsediyorsunuz, İncirlik Üssü’nü boşaltın’

Bunun üstüne heyette bulunan bir AKP’li “Arkadaşlar, arayı buluruz. Gün geliyor, Türkiye’yi kıskaç altına alıyorlar, ekonomimiz daralıyor” diye konuştu.

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Bir vatandaş da, “Niye kıskaç altına giriyoruz. Amerika’dan bahsediyorsunuz, İncirlik Üssü’nü boşaltsın. Elçisini kovalayalım gitsin” diye tepki gösterdi.

‘Adamın ümüğü sıkılır mı köyde…’

Kahvehanedeki tartışmanın büyümesi üzerine çıkan arbedede bir köylünün boğazının bir AKP’li tarafından sıkıldığı iddia edildi.

Partililer tartışmanın büyümesi üzerine kahvehaneyi terk etmek zorunda kaldı.

Boğazının sıkıldığını savunan vatandaş “Adamın ümüğü sıkılır mı köyde, arabanıza binip gidin. Ne sakin olacağım, gardaş köylünün ümüğü sıkılmaz” diye tepki gösterdi.

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