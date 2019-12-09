AKP’li Zonguldak belediyesi karton toplamayı yasakladı, ‘belediye şirketi işi alacak’ diyen toplayıcılar eylem yaptı

AKP’li Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan’ın, karton toplamayı yasaklamasına, sokaklardan karton toplayarak geçimini sağlayanlar tepki gösterdi. Karton ve kağıt toplayıcıları, söz konusu toplama işinin belediyenin kendi geri dönüşüm şirketine verileceği iddiası üzerine belediye binası önünde toplanarak, kararı protesto etti.

Fotoğraflar: DHA

Zonguldak Belediyesi önünde toplanan grup, atık toplamalarının yasaklanacağını söyleyerek, Belediye Başkanı Ömer Selim Alan ile görüşmek istedi. Ancak Başkan Alan’ın yurt dışında olması nedeniyle görüşemeyeceklerini söyleyen belediye çalışanları ile karton toplayıcıları ile arasında tartışma çıktı. Binaya güvenlik amacıyla polis ekipleri sevk edildi.

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Belediye önünde sinir krizi geçiren bir kişi ise kesici aletle kendini yaraladı.

Başkan Alan, belediye çalışanlarının durumu bildirmesi üzerine, karton toplayacılarından biriyle cep telefonuyla görüştü. Telefonda görüşen kişi, Alan’a, “Başkanım evet burada toplanmak bize yakışmıyor ancak bize toplama işini şirkete verdiğiniz söylendi. Ben 10 gündür alışveriş merkezinden karton alamıyorum. Bize ‘yasak‘ diyorlar” dedi.

Alan’ın ise telefonda görüştüğü toplayıcıya “Perşembe gününe kadar toplamaya devam edin. Ben gelince sizinle görüşeceğim” dediği duyuldu.

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Bu görüşme üzerine bir süre daha belediye önünde bekleyen toplayıcı grubu, daha sonra dağıldı.