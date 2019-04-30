AKP’li Zeybekci, MHP’yi kızdırabilir: İttifaklar olmasaydı kazanmıştık

Partisinin MHP ile oluşturduğu Cumhur İttifakı’nın adayı olarak girdiği İzmir büyükşehir belediye başkanlığı seçimini kaybeden AKP’li Nihat Zeybekci “İttifaklar olmasaydı seçimi kazanmıştık” dedi.

Fotoğraf: Reuters

İzmir’nin yeni AKP il başkanı Kerem Ali Sürekli ile Cumhur İttifakı’nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci teşkilatla bir araya geldi.

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Toplantıda konuşan Zeybekci Cumhuriyet’in aktardığına göre seçimle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: “Partimiz seçimler için bir ittifak yapma kararı aldı. Türkiye genelinde buna uygun çalıştık. İttifakın ruhuna ve yapısına diyecek bir şeyim yok. İttifak bizim için de önemliydi. Fakat İzmir’de ittifaklar olmasaydı biz İzmir büyükşehir belediye başkanlığını kazanmıştık. Çünkü tüm partiler kendi oyları ile sandığa gidecekti. CHP’ye İzmir’de HDP önemli bir destek verdi. İYİ Parti’nin oylarını da aldılar. Sadece kendi başlarına kalsalardı biz Zafer kazmıştık. Büyükşehir belediyesinin başkanı da bendim.”