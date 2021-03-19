AKP’li Zengin’e ilişkin paylaşımı sonrası ‘cumhurbaşkanına hakaret’ten tutuklanan avukata tahliye

AKP Grup Başkan Vekili Özlem Zengin’e ilişkin sözleri nedeniyle ‘cumhurbaşkanına hakaret’ten tutuklan M.Y. tahliye edildi.

Sanığın, ‘cumhurbaşkanına hakaret’ ve ‘kamu görevlisine hakaret’ suçlarından iki yıl iki aydan altı yıl sekiz aya kadar hapsi istendi.

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Fotoğraf: AA

İstanbul Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu, Twitter üzerinden Zengin’e ilişkin paylaşımı nedeniyle gözaltına alınıp 23 Şubat’ta tutuklanan avukat M.Y. hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamladı.

Soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede M.Y.’nin, ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan bir yıl iki aydan dört yıl sekiz aya kadar, ‘kamu görevlisine hakaret’ suçundan da bir yıldan iki yıla kadar olmak üzere toplam, iki yıl iki aydan altı yıl sekiz aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İddianame başsavcılıkça onaylanmasının ardından gönderildiği İstanbul 23’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nce de kabul edildi.

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Mahkeme, hazırladığı tensip tutanağında M.Y.’nin tahliyesine karar verdi.