AKP’li Zengin: Temsilci bulundurmayanlara beş aşamalı yaptırım gelecek

AKP Grup Başkan Vekili Özlem Zengin sosyal medya kanun teklifiyle sosyal ağ sağlayıcılarının kapatılmasının amaçlanmadığını, Türkiye’de temsilci bulundurma yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere beş aşamalı yaptırım uygulanacağını duyurdu. Siber haklar aktivisti Prof. Dr. Yaman Akdeniz ise ‘sansürün genişletilmek istendiğini’ savundu.

Zengin’in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

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Sosyal medyadaki hakarete, küfre, tacizlere son vermeyi hedefliyoruz.

Sosyal ağ sağlayıcısı tanımlıyoruz. Özellikle Türkiye’de günlük erişimi 1 milyondan fazla olan sosyal ağ sağlayıcılarına ilave sorumluluk getiriyoruz. Yurt dışında ise bir temsilci oluşturmalarını istiyoruz. Gerçek kişi olacaksa Türk vatandaşı olmak zorunda. Kimse bu temsilci alenen ilan edilmesini istiyoruz.

Eğer kişinin mahkemeye gitmeksizin kendisinin kişilik haklarıyla alakalı bir ihlal olduğunu düşünüyorsa, özel hayatın gizliliğiyle ilgili bir mağduriyet hissediyorsa temsilciye başvurmasını ve 24 saat içerisinde geri dönüş almasını istiyoruz.

Kendilerine yapılan başvurularda altı aylık sürelerle raporlarını istiyoruz. Bizim birinci önceliğimiz asla bu sosyal ağ sağlayıcılarının kapanması değil. Hayatımızdaki yerinin farkındayız. Ne kadar çok kullanımda olduğunun farkındayız.

Eğer Türkiye’de temsilci bulundurma yükümlülüğünü yerine getirmezlerse beş aşamalı bir yaptırım var. Amacımız asla sosyal ağların kapanması değil. Birincisi kurum tarafından 10 milyon lira idari para cezası verilecek. 30 günlük bir bekleme süresi. Eğer yerine getirilmezse 30 milyon lira bir cezası olacak. Üçüncü aşamaya geldiğimizde üç aylık reklam vermeme cezası getireceğiz. Para transferlerine de imkan verilmemiş olacak.

Bu noktada da yerine getirilmezse birinci aşamada yüzde 50 bant daraltma, yine yerine getirilmezse yüzde 90 oranında bant daraltma cezası verilecek. Amacımız kullanılmaz hale getirmek değil, Türkiye’ye temsilci getirmeye mecbur bırakmak. Bant daraltma kararı verilirse erişim sağlayıcılar bunu dört saat içinde yerine getirecek.

Kişilik hakkının ihlalinde temsilciye başvurulacak ve sayfanın kaldırılması istenecek.

Sahte hesaplarla ilgili sorumluluk sosyal ağ sağlayıcısının sorumluluğunda olacak.

Akdeniz: Sansür genişletilecek

Siber haklar aktivisti Yaman Akdeniz ise kişilik hakları ihlali gerekçesiyle sayfanın kaldırılmasının önünü açan taslak maddesinin ‘sansürü genişleteceğini ve geriye dönük tüm hükümet eleştirileri içeren haberlerin silinmesinin sağlanacağını, bu içeriklerin adreslerinin de arama motorlarından çıkartılacağını’ savundu.