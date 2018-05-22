Diken

Yaramazlara biraz batar!

AKP’li yorumcudan ‘akıl durduran’ analiz: 4.58’lik dolar kurunun gerçekle alakası yok

 

AKP’den milletvekili aday adayı olup listeye giremeyen avukat Mehmet Sarı, “Türkiye’deki reel dolar kuru 4.58 değil” dedi.

CNN Türk’te Ahmet Hakan’ın sunduğu ‘Tarafsız Bölge’ programında üst üste rekor kırarak hafta başında 4.58 liraya yaklaşan doların yükselişiyle ilgili şu ifadeleri kullandı: “Türkiye’deki reel dolar kuru 4.58 değil. Tabii ekonomistler bunu daha iyi ifade eder. Şöyle bir durum var…. İngiltere’den bazı fonların 4.25, 4.30 üzerinden dolar kuru tayin ettiğini biliyoruz…. Ekonomik veriler bunlar değil. Gerçeklikle ilgisi olmayan kurlarla toplum yüzleşmek durumunda kalıyor.”

Sarı son seçimde İstanbul Baro başkanlığına adaylığına koyup kaybetmişti.

Reklam

Ekonomi bakanı: Kurda yaşanan artışı kabul etmiyorum

Dolar tabelası 4’ü gösterdikten sonra başdanışman Ertem: 4’e çıktı algısı yanlış

İşsizlik 10.7, enflasyon 11.2, dolar 3.80; ekonomi bakanı: Ekonomimiz coştu


SON HABERLER

Erdoğan: ABD İsrail’in katliamlarına da ortak oldu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD’nin İsrail büyükelçiliğinin Tel Aviv’den Kudüs’e taşımasını protesto edenlerin öldürülmesinden Washington’ı da sorumlu tuttu:  “ABD yönetimi, İsrail’in katliamlarına da ortak olmuştur.”

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...