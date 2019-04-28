AKP’li yönetim AKP’li yönetime belediyeyi 273 milyon borçla bıraktı

Bursa’nın Orhangazi belediyesinde AKP’li başkandan görevi devralan AKP’li yeni başkana 273 milyon 294 bin liralık borç kaldı.
Resmi internet sitesinden açıkladığı mali tabloya göre belediyenin 13 milyon 278 bini vergi olmak üzere 25 milyon 498 bin TL de alacağı var.
Borç listesi kalem kalem şöyle:
Esnafa olan borcu: 83 milyon 323 bin 884 lira 29 kuruş.
Esnafa olan cari borcu: 51 milyon 392 bin 661 lira 39 kuruş.
Esnafa olan icra takibindeki borcu: 31 milyon 931 bin 222 lira 90 kuruş.
Vergi ve SGK borcu: 43 milyon 773 bin 393 lira 55 kuruş.
Cari vergi ve prim borcu: 8 milyon 46 bin 125 lira 20 kuruş.
Yapılandırılan borcu: 35 milyon 727 bin 268 lira 35 kuruş.
Bankalara borcu: 9 milyon 595 bin 498 lira 7 kuruş.
Depozito ve teminatlar: 9 milyon 504 bin 6 lira 49 kuruş.
Toplam: 273 milyon 294 bin 602 lira 4 kuruş.