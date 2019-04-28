AKP’li yönetim AKP’li yönetime belediyeyi 273 milyon borçla bıraktı

Bursa’nın Orhangazi belediyesinde AKP’li başkandan görevi devralan AKP’li yeni başkana 273 milyon 294 bin liralık borç kaldı.

Yeni başkan Bekir Aydın… Fotoğraf: www.orhangazi.bel.tr

Resmi internet sitesinden açıkladığı mali tabloya göre belediyenin 13 milyon 278 bini vergi olmak üzere 25 milyon 498 bin TL de alacağı var.

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Borç listesi kalem kalem şöyle:

Esnafa olan borcu: 83 milyon 323 bin 884 lira 29 kuruş.

Esnafa olan cari borcu: 51 milyon 392 bin 661 lira 39 kuruş.

Esnafa olan icra takibindeki borcu: 31 milyon 931 bin 222 lira 90 kuruş.

Vergi ve SGK borcu: 43 milyon 773 bin 393 lira 55 kuruş.

Cari vergi ve prim borcu: 8 milyon 46 bin 125 lira 20 kuruş.

Yapılandırılan borcu: 35 milyon 727 bin 268 lira 35 kuruş.

Bankalara borcu: 9 milyon 595 bin 498 lira 7 kuruş.

Depozito ve teminatlar: 9 milyon 504 bin 6 lira 49 kuruş.

Toplam: 273 milyon 294 bin 602 lira 4 kuruş.