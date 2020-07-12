AKP’li yöneticinin jakuzideki ‘Lan fakirler beni rahatsız etmeyin’ lafı istifa getirdi

AKP Şanlıurfa İl Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Fatih Saraç, “Lan fakirler beni rahatsız etmeyin” dediği görüntülerin ortaya çıkması üzerine istifa etti.

🔴AKP Şanlıurfa Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Salih Saraç (@mehmetsalihsarc), jakuzide çektiği video ile yoksul yurttaşlara seslendi: "Lan fakirler beni rahatsız etmeyin."https://t.co/Vv7V8429cm pic.twitter.com/H1geAuDt5Z — dokuz8TV (@dokuz8tv) July 12, 2020

Sosyal medyada bugün dolaşıma giren videoda, Saraç’ın jakuzideyken “Lan fakirler, oğlum beni rahatsız etmeyin. Keyif ediyorum” dediği duyuldu.

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Tepkiler üzerine yazılı açıklama yayınlayan AKP’li siyasetçi, görüntülerin iki yıl önce kendi WhatsApp grubunda paylaşılan bir espri olduğunu, kötü niyetli şekilde sosyal medyada paylaşıldığını ifade etti.

“Ben burada bir kesimi aşağılayıcı ya da küçük düşürücü düşünerek kesinlikle hareket etmedim” diyen Saraç, ‘videonun saf ve temiz niyetle izlenmesi halinde ironi amaçlı çekildiğinin ve bir kesimi aşağılama amacı gütmediğinin görüleceğini’ savundu.

Basın Açıklaması pic.twitter.com/WISIGP7oOH — Şanlıurfa AK Gençlik (@akgencliksurfa) July 12, 2020

AKP’li yönetici, şu ifadeleri kullandı: “Gelinen noktada konunun davamıza, partimize ve gençlik kolları teşkilatlarımıza zarar verdiğini görmekteyim. Bu sebeple AK Parti Şanlıurfa İl Gençlik Kolları Başkanlığı görevimden, halkımdan ve bu davaya gönül vermiş dava arkadaşlarımdan özür dileyerek ayrıldığımı bildiriyorum.”