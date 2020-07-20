AKP’li yönetici, Soyer’den binadaki ‘LGBTİ renkleri’ni silmesini istedi

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, bina kolonlarını farklı renklerde boyayan İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne tepki gösterdi.

Fotoğraf: Twitter

Twitter hesabından, belediyeye ait bir binanın önünde çektirdiği fotoğrafları paylaşan Dağ, “Binayı LGBT’yi simgeleyen renklere boyayarak İzmir’e nasıl bir fayda sağlamayı amaçlıyorsunuz” ifadelerini kullandı.

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AKP’li siyasetçi, belediye başkanı Tunç Soyer’in evinin odalarını LGBTİ renklerine boyayabileceğini ancak kamu binasını ‘pedofili ve ensest ilişkileri meşrulaştırmayı amaçlayan bir sapkınlığı simgeleyen renklerle boyayamacağını’ ifade etti.

2) Sayın Soyer, evinin odalarını LGBT renklerine boyayabilir, kişisel tercihidir. Lakin bir kamu binasını, pedofili ve ensest ilişkileri meşrulaştırmayı amaçlayan bir sapkınlığı simgeleyen renklerle boyayamaz. pic.twitter.com/2Mk5bzK0Wd — HAMZA DAĞ (@avhamzadag) July 19, 2020

Soyer’in başkanlığı döneminde LGBTİ’ye açık şekilde alan açmaya çalıştığını belirten Dağ, şu iddiada bulundu: “AK Parti, kimliği ne olursa olsun, bu ülkede, herkesin eşit vatandaş olarak yaşamasının önünü açtı. Ancak toplumsal ifsada sebebiyet verecek sapkınlıklar karşısında da net bir tavır aldı.”

‘O renkleri kaldırın’

AKP’li yönetici, şunları kaydetti: “Şu bilinmelidir ki; İzmir’de bu sapkın zihniyetin ve onu meşrulaştırmaya çalışan her türlü faaliyetlerin karşısında olacağız. Özelikle kamu zararına sebep olunarak ve 197 bin TL ödenerek bu şehrin en önemli kamu kurumlarından birinin LGBT‘yi çağrıştıracak şekilde boyanmasına sessiz kalamayız. Buradan Sn. Soyer’e çağrıda bulunuyoruz: O renkleri oradan kaldırın ve bu yanlıştan bir an önce vazgeçin.”