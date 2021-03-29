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Yaramazlara biraz batar!

AKP’li yönetici ‘pudra şekeri’ için seçmenden helallik istedi

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, ‘kokain çekerken’ çekilmiş görüntüsünün ardından gözaltına alınan genel merkez personeli Kürşat Ayvatoğlu hakkında AKP seçmenlerinden helallik istedi.

Görüntünün ortayı çıkmasının ardından Ayvatoğlu’nun partiyle ilişiğinin kesilmişti.

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Ayvatoğlu, ilk ifadesinde, “Kokain değil, pudra şekeriydi” demiş ve serbest bırakılmıştı. Sosyal medyada ‘pudra şekeri’ üzerinden infial oluşmuş, Ayvatoğlu ertesi gün yeniden gözaltına alınmıştı.

‘Çıkaracağımız dersler var’

Dağ ve Ayvatoğlu…

CNN Türk’e konuşan Dağ, şunları söyledi: “Bu arkadaş yakın ekipte çalışan biri değil. Ar-Ge biriminde çalışan bir arkadaş. Devir teslim törenlerinde orada bulunması söz konusu oldu. Bundan çıkaracağımız dersler var. Partiye alırken başka araştırmalar da yapması lazım partinin. Bundan sonra çok daha dikkat etmeyi gerektirecek bir durum var.

Dağ AKP seçmeninden helallik istedi: “Samimi olarak bize oy veren insanlardan üzülenler oldu. Onlardan helallik istiyorum.”

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AKP’li yöneteci, Ayvatoğlu’nun kısa sürede nasıl zenginleştiğine ilişkin soruyu şöyle yanıtladı: “Bir seneki süre zarfında bir şey olduğunu düşünmüyorum. Yargının bu konuda eli açık. Elinde delil, belge olanlar, iddiasını ortaya koyanlar, ticaret yaparak değil de nüfus ticareti yaparak, belediye, kamu hizmetleri noktasında çalışma yaparak durum varsa yargının önü açık.”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ayvatoğlu’nun görüntüsünün işin çine şantaj girince ortaya çıkarıldığını söylemişti.

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