AKP’li yönetici Erbakan’a sığındı: Karamollaoğlu, kemiklerini sızlatıyor

AKP Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Saadet Partisi Temel Karamollaoğlu’nun ‘Milli Görüş’ün kurucusu Necmetin Erbakan’ın kemiklerini sızlattığını savundu.

Saadet Partisi 24 Haziran seçimlerine CHP, İYİ Parti ve Demokrat Parti’yle birlikte ‘millet ittifakı’ çatısı altında giriyor.

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‘Karamollaoğlu, Erbakan Hoca’nın kemiklerini sızlatıyor’

Malatya’da vatandaşlarla bir araya gelen Çalık, iktidarları öncesinde kadınların başörtüsü yüzünden yaşadığı sıkıntıları anlatırken sözü Karamollaoğlu’na getirdi: “Kadınlarımızın, kızlarımızın başörtüsü dolayısıyla okuldan atıldığı dönemlere son verdik. Bir tane başı kapalı milletvekili Meclis’e girmeye kalktı, Merve Kavakçı’ya, ‘Bu kadına haddini bildirin’ dediler (dönemin başbakanı DSP lideri Bülent Ecevit’i kastediyor) Şimdi ‘Bu kadına haddini bildirin’ diyenlerle Merve Kavakçı’nın milletvekili olduğu parti kol kola girmiş vaziyette. O Temel Karamollaoğlu, Erbakan Hoca’nın kemiklerini sızlatıyor.”

Çalık CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener liderliğindeki İYİ Parti’yi hedef almayı da ihmal etmedi: “Allah rızası için oyunun ne kadar büyük olduğunun farkındasınız. Terör örgütleriyle kol kola giren Kılıçdaroğlu ile şimdi Karamollaoğlu ittifak yapmış vaziyette. Diğer taraftan ipsizlerle ittifak yapmış vaziyette.”

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‘Kirli bir ittifakın peşindeler’

Halkın yaşananları gördüğünü ifade eden Çalık, sözlerini şöyle tamamladı: “Eski Türkiye’ye dönmek isteyenler kirli bir ittifakın peşindeler. ‘Parlamenter sistemi yeniden getireceğiz’ diyenler, terör örgütlerine destek verenler, eski Türkiye tasavvuru içinde olanlardır. Türkiye’de ‘Tek adam rejimi var, tek adamı seçeceksiniz’ diyenler, bilsinler ki tek adam değil adam gibi adam Recep Tayyip Erdoğan’ı seçeceğiz. Eski Türkiye’yi tasavvur edenlere inat büyük ve yeni Türkiye için yapmamız gereken bütün işlemleri hayata geçirmek için beraberce çalışacağız.”