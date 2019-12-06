AKP’li yönetici: Bahçeli’nin çıkışı bizi rahatlattı, infaz düzenlemesi rafa kalkar

AKP’li bir yöneticinin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ‘af teklifinde bekleme’ açıklamasından sonra “Bahçeli’nin bu çıkışı bizi rahatlattı, bu saatten sonra infaz düzenlemesi rafa kalkar” dediği belirtildi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Bahçeli, kamuoyunda ‘af teklifi’ olarak bilinen, 24 Eylül 2018’de verdikleri kanun teklifini ‘cumhur ittifakı’ çatısı altında ‘tezat ve tersliklerin yaşanmaması’ ve ‘konunun istismar edilmemesi’ maksadıyla beklemeye aldıklarını açıklamıştı.

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Cumhuriyet’ten Emine Kaplan’ın haberine göre AKP’li yetkililer af düzenlemesi konusunda nasıl tavır takınılacağını belirlemek için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın değerlendirmesini bekliyor.

Bazı AKP’li yöneticilerin “Cumhurbaşkanı af istemiyordu, infaz düzenlemesi rafa kaldırılır” görüşünü dile getirdiği kaydedilirken, bir parti yöneticisi, MHP’nin af talebi ve yasa teklifi üzerine infaz yasasında değişiklik çalışması başlatıldığını, ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın en basit suçta bile ceza indirimi istemediğine dikkat çekti. Aynı yönetici şöyle konuştu: “Biz de çok heveslisi değiliz. Sayın Cumhurbaşkanı MYK’de bu işe tümden karşı çıktı. Bahçeli’nin bu çıkışı bizi rahatlattı, bu saatten sonra infaz düzenlemesi rafa kalkar.”

‘Af’ konusunu ilk defa MHP lideri Devlet Bahçeli 24 haziran seçimlerinden önce gündeme getirmişti. Hükümetin bu yönde çalışması olmadığını defalarca söylemesine rağmen Bahçeli ısrarını sürdürmüştü.