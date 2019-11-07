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Yaramazlara biraz batar!

AKP’li yönetici, Arınç’ın istifasını istedi: O toplantıya gidemezdim

AKP Grup Başkan Vekili Bülent Turan, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesi Bülent Arınç’ın istifa etmesi gerektiğini söyledi.

Erdoğan’ın başkanlığında 5 Kasım’da yapılan toplantıda Arınç (soldan üçüncü) da vardı. (Fotoğraf: DHA)

TV Net’te yayınlanan ‘İç Hatlar’ programında konuşan Turan, YİK toplantısının ardından yayınlanan açıklamadan Arınç’ın da kendisinin de alacağı derslerin bulunduğunu ifade etti.

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“Ben Arınç’ın yerinde olsam o toplantıya gidemezdim” diyen AKP’li yönetici, Arınç’ın istifa etmesini istedi.

AKP’nin önemli isimlerinden Arınç, 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin ardından çıkarılan kanun hükmündeki kararnameleri (KHK) eleştirerek “Facia” demişti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Esefle karşılıyorum” yorumunun ardından cumhurbaşkanlığı sarayında Arınç’ın da katılımıyla YİK toplantısı yapılmıştı. Toplantı sonrası yayınlanan açıklamada ise ‘FETÖ’yle mücadeleyi zaafiyete uğratma potansiyeli taşıyan tutum ve davranışlara asla izin verilmeyeceği’nin belirtilmesi dikkat çekmişti.

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