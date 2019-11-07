AKP’li yönetici, Arınç’ın istifasını istedi: O toplantıya gidemezdim

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstabul’daki 29 Ekim kutlamalarını ‘özenti kokan saçmalık’ diye nitelendiren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yanıt verdi: “29 Ekim’i doya doya, hissederek yaşamak, bu ülkenin en büyük milli bayramını coşa coşa yaşamak asla bir imrenti ya da bir özenti değildir.”