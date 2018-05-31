AKP’li yönetici anket paylaştı: İnce, CHP’den 3 puan daha fazla alacak

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin CHP’den 3 puan daha fazla alacağını söyledi.

İzmir’in Çiğli ilçesinde esnaf ziyareti sonrası gazetecilerle elindeki anketi paylaşan Dağ, kararsız seçmenlerin azaldığını, AKP’nin oylarının yukarı doğru çıktığını iddia etti.

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Oyların adaylar açıklandıktan sonra arttığını söyleyen AKP’li yönetici, CHP’nin bir handikapının olduğunu kaydetti.

Dağ, sözlerine şöyle devam etti: “CHP’nin milletvekilliği oyları ile cumhurbaşkanlığı oyları arasında 3 puanlık cumhurbaşkanı adayı lehine fark görünüyor. Bu da CHP’nin 24 Haziran’dan sonra nasıl bir psikoloji içerisinde olacağının çok açık göstergelerden biri.”

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Dağ, cumhurbaşkanı seçiminin ilk turda biteceğini de savundu.