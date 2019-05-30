AKP’li Yıldırım’dan İsmailağa tarikatına seçim ziyareti

İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD ile yeni bir nükleer görüşme ve füze programı için masaya oturulmayacağını açıkladı. Hamaney’in sözleri, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin ABD ile yaptırımların kaldırılması karşılığında, görüşme yapmanın mümkün olduğu açıklamasının ardından geldi.