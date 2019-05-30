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Yaramazlara biraz batar!

AKP’li Yıldırım’dan İsmailağa tarikatına seçim ziyareti

‘Cumhur ittifakı’nın AKP’li İstanbul adayı Binali Yıldırım seçim çalışmaları kapsamında İsmailağa tarikatını ziyaret etti.

Fotoğraf: Twitter

Yıldırım dün akşam iftardan sonra Fatih’te Selefi görüşleriyle bilinen tarikata adını veren İsmailağa Camisi’ne gitti. Yıldırım’a eski bakanlardan Mehdi Eker, eski Fatih belediye başkanı Mustafa Demir ve İBB Genel Sekteri Hayri Baraçlı eşlik etti.

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AKP heyeti teravih namazının ardından camiden ayrıldı.

Ziyaretin fotoğrafını tarikatın şeyhi Mahmut Ustaosmanoğlu’nun torunu Fatih Ustaosmanoğlu Twitter’dan paylaştı.

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