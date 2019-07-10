AKP’li yetkililer, yargı paketiyle ‘terör suçluları’nın da tahliye olmasından kaygılı

AKP’li yetkililer Meclis gündemine gelmesi beklenen yargı reform paketiyle tahliyesi gündeme gelecek 30 bin hükümlünün içinde terör suçlularının da olacağına ilişkin kaygıları olduğunu belirtti.

Fotoğraf: Reuters

MHP, kamuoyunda af olarak bilinen şartlı ceza indirimiyle ilgili bir taslak çalışma hazırlamış, AKP de bu konuda çalışma yaptığını açıklamıştı.

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DW Türkçe’den Hilal Köylü’nün haberine göre, reform paketi AKP ile MHP’yi karşı karşıya getirince, AKP cephesi paket üzerinde yeni çalışmalara başladı.

AKP kurmaylarının 15 Temmuz’a kadar gündeme getirilecek ‘dar kapsamlı’ bir düzenleme ile kamuoyundaki beklentiyi karşılamayı hedeflediği belirtildi.

Buna göre, pakette yer alan ‘beş yılın altında kalan cezalar içeren yargı kararlarının da Yargıtay’ın temyiz incelemesine açılabileceği’ maddesinin, özellikle PKK ve ‘FETÖ’ bağlantılı davalarda da örnek olabilecek olması, AKP içinde tartışmaların hararetlenmesine sebep oldu.

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Yargı paketi çerçevesinde cezaevlerinden ‘kim tahliye edilecek, kim tahliye edilmeyecek’ noktasında MHP’den de pakete itirazlar olduğu kaydedildi.

Tahliyeleri değerlendiren MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, AKP ile MHP’nin bu konuda ortak çalışma yürütmediğini söyleyerek, MHP’nin daha önce hazırladığı af çalışmasının yargı paketine eklenmesini istediklerini belirtti.

AKP’li yetkililerin tahliyelerle ilgili endişeleri nedeniyle partide Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la da yapılacak değerlendirmeler doğrultusunda paketin üzerinden yeniden geçilmesine dönük planlamalar olduğu bildirildi.