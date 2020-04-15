AKP’li yetkililer: Partideki güç mücadelesi pazar günü itibariyle değişti

AKP’li yetkililer, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun istifa kararında son dönemde partide yaşanan bazı olayların birikiminin etkili olduğunu belirtiyor.

Fotoğraf: DHA

Corona virüsünün yayılmasını engellemek için atılan adımlar kapsamında, geçen hafta cuma akşamı açıklanan sokağa çıkma yasağı kararı sonrası halkın sosyal mesafe ve korunma kurallarına dikkat etmeden alışveriş yerlerine akın etmesi, doktorlar başta olmak üzere birçok kesimden tepkilere neden olmuştu. Gelen tepkiler, ‘corona’ya karşı bugüne kadar elde edilen kazanımların zarar gördüğü konusunda birleşmişti.

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Tepkilerin ardından Soylu, sokağa çıkma yasağının sona ermesine 2.5 saat kala Twitter hesabından yaptığı açıklamada, görevinden ayrılacağını belirtmişti. Açıklama sonrası sosyal medyada Soylu’nun istifasının kabul edilmemesi yönünde binlerce çağrı yer almıştı.

İstifa duyurusundan yaklaşık iki saat sonra İletişim Başkanlığı, Soylu’nun istifasının Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmediğini açıklamıştı.

Soylu-Albayrak çekişmesi

Bazı parti üyeleri ve analistler, partide önemli ve etkili bir isim olan Soylu’nun Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın aynı zamanda damadı olan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’a potansiyel rakip olarak görüldüğünü belirtiyor.

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Reuters ajansına konuşan bazı yetkililer, Soylu’nun istifa kararında son dönemde partide yaşanan bazı olayların birikiminin etkili olduğunu kaydediyor.

“Bir süredir Albayrak ve Soylu arasında bir çekişme olduğu ve aralarında sıkıntı yaşandığı artık bir sır değil” diyen AKP’li bir yetkili şöyle konuştu: “Ancak zaman zaman ikili arasındaki çatlağın partide görünenden daha fazla hasara yol açtığı bir gerçek… Soylu’nun son istifa olayında da artık bu durum dahil, diğer bazı konulardaki birikimlerin bir patlaması olduğunu görüyoruz. Üst üste yaşanan bazı olaylarda Soylu’nun üstüne fazla gidildi. Ancak hem halk hem taban hem partide Soylu’nun terörle mücadele konusundaki başarısı ve durmaksızın çalışması karşılık buluyor. Kim ne derse desin bir gücü var ve bu istifa olayında bu güç gerçek anlamda konsolide edildi.”

“Kim ne derse desin Soylu’nun bir gücü var ve istifa olayının ardından gücü daha da arttı” diyen ikinci bir AKP’li yetkili, “Onu kaybetmek hem partiye hem terörle mücadeleye ciddi zarar verirdi” dedi.

Aynı yetkili, Soylu’nun partideki önemli güç merkezlerinden biri olduğunun altını çizerek, “Parti içinde fazla güç mücadelesi pazar günü itibariyle değişti artık ama bunlar AK Parti açısından zarar verici görüntüler olmaya başladı” dedi.