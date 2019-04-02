AKP’li yetkililer: Kabine ve genel merkezde değişiklikler gündeme gelebilir

Yerel seçim sonuçlarının Ankara ve İstanbul dahil bazı kritik büyükşehirlerin kaybedildiğine işaret etmesinin ardından AKP kaynakları kabine ve genel merkezinde değişiklikleri gündeme gelebileceğini belirtti.

Fotoğraf: DHA

Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul, Ankara ve Antalya büyükşehir belediyeleri AKP’den CHP’ye, Adana ve Mersin büyükşehir belediyeleri de MHP’den CHP’ye geçmişti.

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Reuters’a konuşan AKP’li ve AKP’ye yakın kaynaklar, seçimde temel önceliklerden birinin Ankara ve İstanbul’un kaybedilmemesi olduğunu, ancak başta ekonomi olmak üzere gelişmelerin hedefe ulaşılmasına engel olduğunu ifade etti.

‘Erdoğan yaptırımsız bırakmaz’

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 1994 yılındaki sürpriz zaferinin ardından İstanbul AKP’nin elinde bulunuyor.

Partiye yakın bir kaynak, seçim sonuçlarının genel merkez ve kabinede sonuçları olabileceğini belirterek, “Cumhurbaşkanı bunu yaptırımsız bırakmaz. Ankara ve İstanbul en büyük öncelikti ama kaybedildi” dedi.

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AKP’li bir yetkili de kabinede değişiklik olması gerektiğinin altını çizerken şu ifadeleri kullandı: “Parti genel merkezinde de değişiklik olmalı. Kabinedeki yapı ve bazı uygulamalar nedeniyle bazı rahatsızlıklar var. Bu artık saklanmıyor. Ama öncelikle ekonomiye bir çare bulunmazsa daha sıkıntılı günler olabilir.”

Hükümet yüksek enflasyon, yüksek faiz ve yüksek işsizlikle mücadele ederken, uzun aradan sonra düşük büyümeye de çare arıyor.

‘Mesaj ‘İktidar devam etmeli’ yönünde’

AKP’li diğer bir yetkili ise İstanbul ve Ankara’nın son derece önemli olduğuna dikkat çekerek, “Seçim sonuçları Türkiye genelinde iktidarın devamının onayı oldu. Mesaj ‘İktidar devam etmeli’ yönünde. Ama ‘Günün sonunda ne oldu?’ derseniz, en önemli iki şehri kaybettik” dedi.

Aynı yetkili şunları söyledi: “Bizim mutlaka mesajı aldığımızı göstermemiz gerekiyor… Erdoğan’ın partideki yakın çevresi ve kabine gibi bazı yerlerde değişiklik yapılabilir. Piyasalar da kabinede değişiklik yapılır diye bekliyor. Ekonomide yaşananlar nedeniyle bir bedel ödendi. ‘İstanbul ekonominin yüzde 40’ı’ diyoruz, o zaman ekonomi nedeniyle zaten bir bedel ödenirdi, bu kaçınılmazdı.”

Hükümetin eğitim, ekonomi ve tarım politikalarıyla ilgili ‘ciddi eleştiri’ aldığını belirten aynı yetkili, buna örnek olarak “17.7 milyar liralık sübvansiyon var ama çiftçide karşılığı yok. Bir yerde hata yapılıyor” dedi.

Aynı yetkili, ekonominin yanısıra eğitim ve tarım başta olmak üzere önemli alanlarda reform yapılmasının gündemde olduğunu ancak Suriye ve Batı ile ilişkilerde köklü bir değişiklik beklenmemesi gerektiğini vurguladı.