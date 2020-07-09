AKP’li yetkililer: Ayasofya kararı cuma günü açıklanır; iptal bekliyoruz

Ayasofya’ya müze statüsü kazandıran 1934 tarihli bakanlar kurulu kararını iptal edecek Danıştay kararının cuma günü açıklanması bekleniyor.

Fotoğraf: AA

Reuters’a bilgi veren AKP’li yetkililer Danıştay kararıyla Ayasofya’nın müze statüsünün kaldırılıp ibadete açılmasının beklendiğini belirtti.

Reklam

Türkiye, konunun kendi tasarrufundaki bir egemenlik meselesi olduğunu savunuyor. Ancak birçok ülke müzenin ibadete açılmaması gerektiği yönünde görüş bildiriyor.

‘İptal yönünde bekliyoruz’

AKP’li bir yetkili şöyle konuştu: “Ayasofya’nın müze olmasını düzenleyen 1934 sayılı kararın iptali için açılan davada Danıştay’ın kararı henüz resmi olarak oluşmadı ve gelmedi. Kararın büyük ihtimalle cuma günü çıkması bekliyor. Bu yönde bir bilgi var. Kararın iptal yönünde olmasını bekliyoruz.”

Başka bir yetkili şunları kaydetti: “Danıştay’ın henüz iptal kararı gelmedi. Kararın iptal olmasını bekliyoruz. Cuma günü kararın çıkmasını bekliyoruz, resmi tebligat kısa süre sonra da ulaşır. Şu anda gördüğümüz resmi bir karar yok. Cuma çıkacağı yönünde bilgimiz var ama olmasa da birkaç gün sonra gelecektir.”

Reklam

Fetihin yıldönümünde

İstanbul’un fethinin yıldönümü kapsamında 29 Mayıs’ta Ayasofya’da Fetih Suresi okunmuştu. Yunanistan’ın tepki göstermesinin ardından Ayasofya’nın tekrar ibadete açılması tartışmaları başlamıştı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın UNESCO Dünya Mirası listesinde bulunan Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesi konusunda teklifte bulunmasının ardından iç siyasette de konu oldukça tartışılmıştı.

Erdoğan uygulama için Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği’nin 2016 yılında, söz konusu Bakanlar Kurulu kararının iptali istemiyle Danıştay’a yaptığı başvuruyu işaret etmişti.

2 Temmuz’da duruşması görülen başvuruda Danıştay savcısı “İşlem hukuka uygundur. Ayasofya’nın açılması Cumhurbaşkanlığı’nın takdirinde” demişti.

İdare hukuku uzmanları Ayasofya’nın cami olarak ibadete açılması için Danıştay’ın herhangi bir karar alması gerekmediği, bu işlemin cumhurbaşkanı kararıyla yerine getirilebileceği görüşünde.