AKP’li yetkiliden ‘Arınç’ ve ‘Çakıcı’ yorumu: Bir sarsıntı herkese zarar verebilir

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç’ın dün akşam yaptığı açıklamalara MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin nasıl tepki vereceği beklenirken, MHP’li bir yetkili, “Arınç yüzünden ittifakın bozulma ihtimalini ciddi görmüyorum” dedi. AKP’li bir yetkili ise ‘bir sarsıntının herkese zarar verebileceğini’ savundu.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş ve iş insanı Osman Kavala’nın tutukluluğu hakkında konuşan Arınç, “Kavala’nın tutuklu kalmasına hayret ediyorum, Demirtaş’ın da tahliyesi olabilir” demişti.

Reklam

Reuters ajansının görüştüğü üst düzey MHP’li bir yetkili, Arınç tarafından dün akşam yapılan açıklamaları şöyle değerlendirdi: “Arınç yüzünden ittifakın bozulma ihtimalini ciddi görmüyorum. Elbette sıkıntılar oluyor, daha önce de oldu ama bu konular aşılıyor. Arınç’ın cumhurbaşkanı ya da Külliye’nin düşüncesini açıkladığını düşünmüyorum. Çakıcı, konusunda yapılan açıklamalarla ilgili sorunun da aşılacağını düşünüyorum. Arınç hükümet adına bir muhatap değil sonuçta. Bu konuda temel olan Erdoğan-Bahçeli ilişkisidir.”

Ancak AKP’li bir yetkili Arınç’ın açıklamaları sonrasından bir tansiyonun oluştuğuna işaret etti.

Yetkili özellikle organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı ile ilgili MHP’nin aldığı tavrın rahatsız edici olduğunu belirterek, “İşleyişe, görüntüye, ilişkilere zarar veriyor. Bu tür konuların böyle konuşulması pek yerinde değil doğrusu” dedi.

Reklam

Çakıcı, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu tehdit etmiş, Bahçeli ise Çakıcı için “Dava arkadaşım” diyerek desteklemişti.

“Arınç’ın açıklamaları sonrası bir tansiyon oluştu, gerçek bu” diyen AKP’li yetkili şunları söyledi: “Ancak MHP ile de süren bir birliktelik var. Birçok iş başarıldı. Bundan sonrası nasıl olur sürece bakmak gerekiyor. Parti içinde MHP ile ilişkiyi savunanlar olduğu kadar başka partiyle de sağlıklı işbirliği yürütülür diyenler var.”

Askıda ekmek konusunun ilişkileri bir miktar gerdiğini hatırlatan aynı yetkili, şöyle konuştu: “Geçmişte Çakıcı konusu yine sorun yaratmıştı. Kısa sürede bu konunun üstesinden gelinmesi gerekiyor. Çünkü Hazine bakanı ve Merkez Bankası başkanı ataması sonrası yeni bir reform dönemine giriliyor. Bu süreçte bir sarsıntı herkese zarar verebilir.”

Son dönemde çok aktif olmayan bazı isimlerin Arınç, Cemil Çiçek dahil, yeniden ağırlığını koyduklarına işaret eden yetkili, “Böyle bir dönem olacağını bekliyorduk. Şimdi ekonomi başta her anlamda bir toparlanmaya ihtiyaç var. Gerçekten kritik bir viraja girildi” diye konuştu.