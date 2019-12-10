Diken

Yaramazlara biraz batar!

AKP’li yetkili: Sistem değişikliği yaramadı; seçimi kazanmamız garanti değil

AKP’li bir yetkili, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ‘cumhur ittifakı’na ‘yaramadığını’ ve seçimi kazanmalarının ‘garanti olmadığını’ söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Yeniçağ’dan Fatih Ergin’in haberine göre AKP’li yetkili şunları söyledi: “Sistemi değiştirirken AK Parti ve MHP oyları yüzde 50+1’yi çok rahat geçiyordu. ‘Cumhur ittifakı’ dışında diğer partilerin ve oluşumların bu sistemde iktidara gelemeyeceğinden de emindik. Ancak gelinen noktada, rejim değişikliğinin ‘cumhur ittifakı’na yaramadığını ve Türkiye’nin yüzde 50+1 şartına mahkûm hale geldiğini görüyoruz. Şu an ittifak olarak seçim kazanacağımızın garantisi yok.”

Reklam

Cumhur ittifakı’nın bütüncül olarak oy kaybı yaşadığını belirten AKP’li isim, partisine tepkili olan AKP’li seçmenlerinin daha önce MHP’ye oy verdiğini ve ittifakın oy kaybetmediğini ancak bu durumun da değiştiğini kaydetti.

Yetkili sözlerini şöyle sürdürdü: “MHP’de de bir oy kaybı söz konusu. ‘Cumhur ittifakı’nın sandıktaki geleceği şu an için belirsiz bir durumda.”

SON HABERLER

Van’da Muradiye ve Özalp belediye başkan ve eş başkanları tutuklandı

Van’da 6 Aralık’ta polisin düzenlediği eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan HDP’li Muradiye Belediye Başkanı Yılmaz Şalan ile Özalp Belediye Başkanı Yakup Almaç ve eşbaşkanı Dilan Örenci, ‘terör örgütü üyesi olmak ve örgüt propagandası yapmak’ suçundan tutuklanırken, iki kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kılıçdaroğlu: Erdoğan’ın ‘milyon dolarlık’ avukatları araştırılsın; yargıyı etkiliyorlar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, ‘milyon dolarlara’ sahip olduğunu öne sürdüğü avukatlarının mal varlığının araştırılmasını isteyerek, bu kişilerin hakimler ve savcılar üzerinde etkili olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu ayrıca, 2020 yılı bütçesini Meclis Genel Kurulu’nda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın sunmasını eleştirerek, “Buraya gelip bütçeyi sunan kişi bir devlet memuru. Sizin vicdanınız kabul ediyor mu bir devlet memurunun gelip 2020 yılı bütçesini anlatmasını. Bu kürsü tarihinde devlet memurları gelip sunmamıştır bütçeyi” dedi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...