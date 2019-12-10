AKP’li yetkili: Sistem değişikliği yaramadı; seçimi kazanmamız garanti değil

AKP’li bir yetkili, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ‘cumhur ittifakı’na ‘yaramadığını’ ve seçimi kazanmalarının ‘garanti olmadığını’ söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Yeniçağ’dan Fatih Ergin’in haberine göre AKP’li yetkili şunları söyledi: “Sistemi değiştirirken AK Parti ve MHP oyları yüzde 50+1’yi çok rahat geçiyordu. ‘Cumhur ittifakı’ dışında diğer partilerin ve oluşumların bu sistemde iktidara gelemeyeceğinden de emindik. Ancak gelinen noktada, rejim değişikliğinin ‘cumhur ittifakı’na yaramadığını ve Türkiye’nin yüzde 50+1 şartına mahkûm hale geldiğini görüyoruz. Şu an ittifak olarak seçim kazanacağımızın garantisi yok.”

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‘Cumhur ittifakı’nın bütüncül olarak oy kaybı yaşadığını belirten AKP’li isim, partisine tepkili olan AKP’li seçmenlerinin daha önce MHP’ye oy verdiğini ve ittifakın oy kaybetmediğini ancak bu durumun da değiştiğini kaydetti.

Yetkili sözlerini şöyle sürdürdü: “MHP’de de bir oy kaybı söz konusu. ‘Cumhur ittifakı’nın sandıktaki geleceği şu an için belirsiz bir durumda.”