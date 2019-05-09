AKP’li yetkili: MHP’yi kızdırmamak için Kürtlerle ‘sistem dışı’ görüşülecek

AKP’nin 23 Haziran’da tekrarlanacak İstanbul seçimleri için yeni stratejisini belirlediği, stratejinin temelinde Kürt seçmene ulaşmak bulunduğu öne sürüldü.

Fotoğraf: Reuters

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) bir kısım sandık kurullarının ilçe seçim kurullarınca kanuna aykırı oluşturulması ve bunun da seçim sonucuna etkisinin olması nedeniyle İstanbul seçiminin iptaliyle yenilenmesine karar verdiğini açıklamıştı.

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DW Türkçe’den Aslı Işık’ın haberine göre seçim stratejisini anlatan AKP’li kaynaklar sürecin bu defa CHP’nin izlediği stratejiye benzer bir stratejiyla kanaat ve sivil toplum önderleriyle bir araya gelerek yönetileceğine dikkat çekti.

Sandığa gitmeyenlere ikna turu

Buna göre AKP İstanbul seçimleri için daha önceki seçimlerde sandığa gitmeyen seçmeni birebir ikna etmeye çalışacak. Yanısıra, bu seçimlerin belirleyicisi olarak görülen Kürt nüfusun yoğun olarak yaşadığı İstanbul 3’üncü bölgede da birebir faaliyet yürütülecek.

Koordinasyon Özhaseki’de

AKP çalışmalarını gruplar halinde sahaya milletvekili ve siyasetçiler göndererek yapacak.

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Seçim koordinasyon merkezinin başına ise Ankara büyükşehir belediye başkan adayı Mehmet Özhaseki getirilecek.

Özhaseki’nin İstanbul’da iş yapan müteahhitleri ‘markaja alacağı’ belirtiliyor. AKP’nin iş insanlarına ihale, iş garantisi gibi tekliflerle gideceği de kaydediliyor.

Kürt kanaat önderleriyle görüşme

Ayrıca Kürt seçmeni ikna etmek için geniş kitleleri etkileyen Kürt kanaat önderleriyle temas kurulacak. Bir AKP’li kaynak, bu tür pazarlıkların, ‘cumhur ittifakı’nın diğer ortağı MHP’yi kızdırmamak için sistem dışında ve partiden ayrı görünen gruplar eliyle yapılacağını ifade etti. Ayrıca AKP’nin çok sayıda eski İstanbul, Diyarbakır veya Bingöl milletvekilini ikna için seferber edeceği vurgulanıyor.