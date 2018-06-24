AKP’li yetkili: Erdoğan’ın oyu yüzde 51’in altına inmez

AKP’li üst düzey bir yetkili, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oyunun yüzde 51’in altına düşmesini beklemediklerini ve ilk turda seçimin tamamlanabileceğini kaydetti.

Reuters’a bilgi veren üst düzey yetkili, “İstanbul’da AK Parti’nin oylarında beklediğimizden daha fazla bir düşüş var ama Erdoğan’ın oyları Türkiye genelinde yüzde 51’in altına düşmeyecek gibi gözüküyor” dedi.

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HDP’nin yüzde 10 barajını geçecek gibi gözüktüğünü kaydeden aynı yetkili, “Ancak MHP’nin beklentilerin üstünde oy almasıyla parlamentoda Cumhur İttifakı olarak çoğunluğu alabiliriz” dedi.