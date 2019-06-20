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Yaramazlara biraz batar!

AKP’li yetkili: Anketlerde İmamoğlu önde olunca Erdoğan strateji değiştirdi

AKP’li bir yetkili, anketlerde ‘millet ittifakı’nın İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu’nun önde olması nedeniyle Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın strateji değiştirerek sahaya inip söylemini değiştirdiğini söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Reuters’a konuşan yetkili şunları söyledi: “Erdoğan parti yetkililerine seçime kadar hemen hemen her gün konuşma yapabileceği birkaç miting ayarlamanın mümkün olup olmadığını sordu.”

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Tüm kanallara açık ortak yayın sonrası 23 Haziran seçimindeki muhtemel oy dağılımına ilişkin MAK tarafından yapılan anket, yüzde 44 İmamoğlu, yüzde 42.5 ise Binali Yıldırım olarak sonuçlanmıştı. KONDA anketinde de yüzde 9.4 kararsız veya oy kullanmayacak seçmen orantılı bir şekilde dağıtıldığında İmamoğlu’nun yüzde 54, Yıldırım’ın ise yüzde 45 oy alacığına işaret edilmişti.

31 Mart’ta büyükşehirlerdeki oy kaybı yerel seçim öncesindeki üslubuna bağlanan Erdoğan, 23 Haziran’da tekrarlanacak seçim için bu hafta başına kadar sahalara inmemiş, hatta duvar panolarındaki fotoğrafı çıkarılmıştı.

Erdoğan’ın ‘beka’ ve ‘terör bağlantılı’ söylemlerinin beklendiği kadar hedef kitlesine ulaşmadığını ve politika söylemlerinde temelde bir değişiklik yapmadan ‘karşı cephe’ söyleminin biraz yumuşatılabileceğini belirten kaynaklar, küskün partilileri yeniden sandığa çekmek ve Kürt seçmenleri yeniden kazanmak için çalışılacağını söylemişti.

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Uğur Dündar: Tartışmaya hazırlanırken iki tarafla da görüşülür

Geçtiğimiz pazar günkü 23 Haziran seçiminin iki adayından Ekrem İmamoğlu ile ‘önceden görüştüğü’ ve ‘soruları verdiği’ iddiasıyla AKP yanlısı medyada başlatılan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da bugünkü Sancaktepe konuşmasıyla katıldığı tartışmaya, daha önce moderatörlüğü reddeden kıdemli televizyoncu Uğur Dündar da katıldı. Dündar, tartışma öncesi iki taraf ile bir araya gelmenin ‘doğal’ olduğunu vurgulayarak, 2002’deki Erdoğan-Baykal tartışmasından örnekler verdi.

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