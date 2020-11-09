AKP’li yetkili: Bu şekilde istifa etmek hem Erdoğan’a hem de partiye ciddi zarar verdi

AKP’li bir yetkili, Berat Albayrak’ın Hazine ve Maliye bakanlığından istifa etme şeklinin partiye zarar verdiğini söyledi.

Fotoğraf: DHA

Albayrak’ın resmi Instagram hesabından dün akşam saat 19:04’te paylaşılan açıklamada, bakanın sağlık sorunları nedeniyle istifa ettiği belirtilmişti. Bakanlık yetkilileri, paylaşımın Albayrak’a ait olduğunu belirtmiş, hükümetten bu akşama kadar resmi açıklama gelmemişti.

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Üst düzey AKP’li bir yetkili, hem Albayrak’ın Instagram’dan yayınladığı istifa mesajının içeriğe vurgu yaptı hem de Erdoğan’ın bakanı ‘siyasi bedel karşılığında savunduğunu’ belirtti. Yetkili, “Bu şekilde istifa etmek hem Erdoğan’a hem de partiye ciddi zarar verdi” dedi.

‘Erdoğan’ın Albayrak’a çok yatırım yaptığını, hatta onun için birçok bakanı ve bürokratları karşısına aldığını’ vurgulayan parti yetkilisi, Albayrak’ın bakanlığı boyunca, rolünün yetki alanının çok ötesindeki -ulusal güvenlik dahil olmak üzere- alanlara yayıldığını belirtti, “Günün sonunda Erdoğan onu partinin başına getirecekti” dedi.

‘Ağbal, Albayrak’ın birlikte çalışabileceği biri değildi’

Haberde adı anılmayan üç siyasetçi, istifanın, Türk Lirası’ndaki son değer kaybının, ‘saraydaki ekonomi politikası görüşmelerinin ve Merkez Bankası’nın politika faiz oranını yükseltmeme kararının ardından geldiğini’ de söyledi.

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Yetkililer, fiyat artışlarının üstesinden gelmek için uzun zamandır faiz oranlarındaki artışlara karşı çıkan Erdoğan’ın, liradaki düşüşü azaltmak için tahmini 100 milyar dolarlık rezerv kullanılması ve Türkiye’nin tükenen döviz rezervlerinin boyutu hakkında da bilgilendirildiğini söyledi.

Erdoğan’ın, Merkez Bankası başkanının artan faizlerden dolayı değiştirdiğini belirten yetkililer, eski maliye bakanı Naci Ağbal’ı bankanın başına geçmesinin, ‘Albayrak’ın isteklerine ters düştüğünü’ söyledi.

Bir ekonomi yetkilisi, “Ağbal, Albayrak’ın birlikte çalışabileceği ve benzer ekonomik görüşlere sahip biri değildi” dedi.

Üst düzey başka bir Türk yetkili, ‘kabul edilen ayrılığının, kabine bakanları ve cumhurbaşkanlığı personelinin daha geniş çapta değişmesini tetikleyebileceğini’ söyledi.