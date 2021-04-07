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Yaramazlara biraz batar!

AKP’li yetkili: Bildiri aslında Allah’ın lütfu

104 emekli amiralin bildiri yayınlamasından sonra bu tür girişimler için idari ve yasal yaptırımı gündemine alan AKP’de üst düzey bir yönetici, “Bu bildiri aslında bir anlamda Allah’ın lütfu” dedi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ınsa kaygıları gidermek için Katar emirini aradığı belirtildi.

Fotoğraf: Reuters

104 emekli amiral 3 Nisan’da geceyarısı Montrö Sözleşmesi ve ‘cüppeli takkeli komutan’la ilgili ortak açıklama yayınlamıştı. Bildiri, hükümet kanadı tarafından ‘darbe hevesi’ne yorulmuşre’sen soruşturma başlatılmıştı.

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İmzacı emekli amirallerden 10’u dün gözaltına alınmış, dördüne ise yaşı nedeniyle üç gün içinde emniyete müracaat etmesi için tebligat yapılmıştı.

BBC Türkçe’den Ayşe Sayın’ın haberine göre AKP yönetimi yargısal, idari, yasal ve toplumsal alanda atılacak adımlara dayalı dört ayaklı bir strateji benimsedi.

Bu tür girişimlerde bulunan emekli askerlerin lojman, diplomatik pasaport, orduevi kullanımı gibi bazı haklarında sınırlama yapılmasına ilişkin düzenleme için harekete geçildi.

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Emekli subaylar için muvazzaflar için söz konusu disiplin soruşturması yolunu açabilecek düzenlemeler üzerinde duruluyor.

Hakkında disiplin soruşturması açılan emekli askerler orduevlerine alınmayabilir ya da lojman, diplomatik pasaport gibi haklardan men edilebilir.

AKP’li üst düzey bir yönetici yaptırım kararının gerekçesini şöyle açıkladı: “Bu bildiri aslında bir anlamda Allah’ın lütfu. Eğer böyle bir bildiri hazırlanmasaydı, bu düzenlemeler aklımıza gelmezdi. Düşünün diplomatik pasaportları var, 15 Temmuz’dan sonra darbeciler Yunanistan’a sığınmadı mı? Birincisi bu düzenlemelerle sivilleşmeyi sağlayacağız. İkincisi disiplin soruşturmasıyla yanlışı tespit edilenler, bu hakları kullanmaktan men edilecek.”

Erdoğan, Katar emirini aramış

Bildirinin dışarıdan çok farklı algılanabileceğine ve yatırımcıları ürkütebileceğine dikkat çeken AKP’liler, Erdoğan’ın, pazartesi akşamı Katar emirini kaygıları gidermek için aradığını belirtti.

AKP yetkilileri Katar’ın Türkiye’ye büyük yatırım yaptığını ve bir anlamda ‘stratejik ortak olduğu’nu vurgulayarak Erdoğan’ın, bildiri nedeniyle Türkiye’ye karşı oluşacak olumsuz algının giderilmesine dönük bir adım attığını ifade ediyor.

Katarlı sermaye sahiplerinin Kanal İstanbul projesi güzergahındaki yatırımları gündeme gelmişti. Emekli amirallerin bildirisinde de Kanal İstanbul’a karşı ifadeler yer alıyor.

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