AKP’li Yeneroğlu’ndan manidar hukuk mesajı: Oruç bizi kurtarmayabilir

AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyesi ve İstanbul milletvekili Mustafa Yeneroğlu YSK kararı sonrası hukukun sesinin kısılmaması gerektiği vurgusu yaparken “Aksi takdirde tuttuğumuz oruç bizi kurtarmayabilir” dedi.

Son dönemde toplumsal uzlaşma mesajları veren ve zaman zaman partisinin diğer kurmaylarıyla çeliştiği dikkat çeken Mustafa Yeneroğlu YSK’nın kararının ardından dün gece Twitter’da şu mesajı yazdı:

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“Büyük hukukçu Ebu Hanife’nin ‘Mihraptan ve minberden hukukun sesini kısarsanız, Hz. Allah da sizin nefesinizi, iflâhınızı kısar’ ikazı, her okuduğumuzda sarsılmamızı sağlıyorsa, hayırlı sahurlar dilerim…. aksi takdirde tuttuğumuz oruç bizi kurtarmayabilir..”

Yeneroğlu son dönemde AKP yanlısı medyanın muhalefete yönelik yayınlarını açıkça eleştiriyordu. Yeneroğlu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na saldırıya da büyük tepki göstermiş ve aynı ortamda saldırıya uğrayan Ankara Milletvekili Levent Gök’ü ziyaret etmişti.