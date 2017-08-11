AKP’li Yazıcı’ya göre CHP’li Akaydın ‘bedel ödemeli’: Mutlaka bir karşılığı vardır

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, CHP Antalya Milletvekili Mustafa Akaydın’ın 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili tartışmaya yol açan sözleri nedeniyle ‘bedel ödeyeceğini’ savundu.



Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 15 Temmuz gecesi İstanbul Atatürk Havalimanı’nda yaptığı “Şu anda bu çıkış, bu hareket Allah’ın büyük bir lütfu” dediğini hatırlatan Akaydın, “Bu açıkça suçunun itirafıdır ve 249 şehidin de sorumlusu benim demektir” diye konuşmuştu.

‘Bedelini öder’

A Haber canlı yayınında gelen bir soru üzerine Akaydın’ı ‘Türk milletine hakaret etmek’le suçlayan Yazıcı şunları söyledi: “Vallahi bedelini öder. Bu millet bunları unutmaz ve belki de bunun bir ceza kovuşturması boyutu da olabilir. Değerleri böyle küçümsemek anlamıyla mutlaka ceza hukukunda da bir karşılığı vardır diye düşünüyorum.”

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CHP’ye ‘disiplin’ çağrısı

CHP’yi de disiplin sürecini işletmeye çağıran AKP genel başkan yardımcısı şöyle konuştu: “CHP’nin her şeyden önce 250 şehidimizin şahsına, onların yakınlarına ve elbette ki aziz milletimize en ufak bir saygısı varsa bu söylemin sahibi grup üyesinin disiplin kuralları gereği sorgulaması gerekir diye düşünüyorum. Yani kamuoyu bunu bekliyor, öyle sanıyorum, öyle biliyorum. Bakalım CHP ne yapacak burada.”