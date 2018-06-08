AKP’li Yazıcı’nın ‘seçim temennisi’: Hiçbir vatandaşın fantezi yapma hakkı yok

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, 24 Haziran’daki seçim için “Hiçbir vatandaşın fantezi yapma hakkı yok” dedi.

FOX Tv’de ‘İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat’ programına katılan Yazıcı, seçimle ilgili şunları söyledi: “Bu seçim hayati derecede önemli. Hiçbir vatandaşın fantezi yapma hakkı yok. Türkiye’yi belli bir yere getirdik, fantezi yapma lüksümüz yok, büyük fotoğrafa bakalım.”

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Yazıcı’nın Türkiye ekonomisinin iyi bir yerde olduğuna dair sözleri üzerine Küçükkaya, “Dolar geldi 4.50, faiz 17.50 efendim…” dedi. AKP yöneticisi, “Ha orada bir operasyon var. Dış operasyon var” diye yanıt verdi.

Yazıcı, “Bizim hatalarımız yok mu orada? İçeride yapmamız gereken ödevleri yapmamak kaynaklı… Dış operasyona açık mıyız?” sorusuna da şu yanıtı verdi: “Dış operasyona açık durumda olduğumuz söylenemez. Elbetteki dış operasyon olarak nitelediğimiz döviz üzerinden yapılan icraatlar toplumda hissedilirse bizim de dönüp kendimize bakmamız gerekiyor. Bakıyoruz dikkatliyiz. Ekonomi yönetimi izliyor.”

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