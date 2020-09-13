AKP’li Yayman’dan orman yangınına ilişkin ‘maden ruhsatı’ iddiasına yalanlama

AKP Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç’un Samandağ’daki orman yangınıyla alakalı açıklamalarına ilişkin, “CHP’li Öztunç’un burada maden sahası kurulacağı, konut yapılacağı şeklinde bir iddiası var. Bu asla doğru değildir” dedi.

Fotoğraf: AA

Öztunç şu ifadeleri kullanmıştı: “Hiç kimse başka hesaplar içerisine girmesin. Bilemiyoruz, maden işi var mı, yok mu? İhalaler var. 766 ihale içerisinde buralar var mı, yok mu önümüzdeki günler içerisinde belli olacak. Kimse burada başka hesaplar yapmasın. Burası yeniden ormanlaşmalı.”

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AA’nın haberine göre, Öztünç’un Hatay’daki yangınla ilgili yaptığı açıklamaları asla kabul etmediklerini vurgulayan Yayman, şunları kaydetti: “Bu tipik bir CHP zihniyetidir. Anadolu’da ‘köy yanar, gelin saçını tarar‘ diye güzel bir söz var. Yapılan basın açıklamasını baştan sona dinledik. Öztunç ve CHP Hatay milletvekilleriyle görüştüm. Biz orman yangınının başladığı andan itibaren oradaydık. Fakat burada ikinci bir Ekrem İmamoğlu vakasıyla karşı karşıyayız. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, yangını söndürmek için davet bekliyormuş. Bu, şuna benziyor. Herhangi bir toplumsal olayda emniyet müdürünün ‘beni kimse çağırmadı’ demesiyle eşdeğer bir durumdur. Çünkü zaten HBB başkanının görevi yangını söndürmek ve orada olmaktır.”

Yayman, açıklamalarda amacını aşan birtakım ifadelerin olduğunu, bunu tasvip etmediklerini belirterek bunları Hatay’daki birlik ve beraberliği bozmaya yönelik bir çaba olarak gördüklerini aktardı.