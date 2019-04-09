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AKP’li Yavuz yalanladı: İstanbul’da seçim yenilenmesi için henüz başvurmadık

AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, İstanbul’da seçimlerin yenilenmesine dair henüz Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) başvurulmadığını duyurdu.

Fotoğraf: DHA

CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun yaklaşık 15 bin oy önde olduğu İstanbul’da seçimlerde ve seçmen kayıtlarında usulsüzlük olduğunu savunan AKP, yerel seçimlerin yenilenmesinin isteneceğini bildirmişti.

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AKP’nin YSK Temsilcisi Recep Özel de “AK Parti, Büyükçekmece başvurusu ve İstanbul’da tam kanunsuzluk başvurusunun birlikte görüşülmesini istedi” demişti.

Ancak AKP’li Yavuz, İstanbul için henüz resmi başvurunun yapılmadığını duyurdu.

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