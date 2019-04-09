AKP’li Yavuz yalanladı: İstanbul’da seçim yenilenmesi için henüz başvurmadık

AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, İstanbul’da seçimlerin yenilenmesine dair henüz Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) başvurulmadığını duyurdu.
CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun yaklaşık 15 bin oy önde olduğu İstanbul’da seçimlerde ve seçmen kayıtlarında usulsüzlük olduğunu savunan AKP, yerel seçimlerin yenilenmesinin isteneceğini bildirmişti.
AKP’nin YSK Temsilcisi Recep Özel de “AK Parti, Büyükçekmece başvurusu ve İstanbul’da tam kanunsuzluk başvurusunun birlikte görüşülmesini istedi” demişti.
Ancak AKP’li Yavuz, İstanbul için henüz resmi başvurunun yapılmadığını duyurdu.