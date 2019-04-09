AKP’li Yavuz yalanladı: İstanbul’da seçim yenilenmesi için henüz başvurmadık

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “13-14 bin oyla kimsenin kazandım deme hakkı yok” sözleri tartışılmaya devam ederken, AKP’nin ve MHP’nin bir oyla bile kazandığı yerler siyasetin gündemine gelmeye başladı. ‘Cumhur ittifakı‘nın ortağı MHP lideri Devlet Bahçeli de bir oy bile fazla alan adayım seçimi kazanacağını belirtmişti. Sözcü’nün 31 Mart seçim sonuçlarından derlediği verilere göre, Giresun’da belediye başkanlığını […]