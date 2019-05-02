AKP’li Yavuz: Hile organizasyonu iki yıl öncesinden başlamış

AKP Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, İstanbul seçimlerine dair, “İki yıl öncesinden başlayarak tam bir organizasyon içerisinde sandık başında hile yapmaya dönük işlemlerin olduğunu çok net bir şekilde görüyoruz” dedi.

Fotoğraf: DHA

Yavuz, İstanbul’daki sandık kurullarına ilişkin savcılık soruşturmasıyla ilgili de “Şaşırmadık, biz de bir ekip kurarak ‘Kimlerle ilgili nasıl bir suç duyurusunda bulunulur’ konusuna bir süredir çalışıyoruz” diye konuştu.

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Yavuz’un açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Bankalara yazı

“Bir tane ilçe seçim kurulu başkanı kararı var elimde. Bankalara yazı yazıyor. Diyor ki, ben her birinizden sandık başına, sandık kurulu üyesi olarak kişi alabilirim diyor. Bunu 19.01.2019’da diyor. Peki böyle bir madde var mı? Yok. Bu madde 2017’de mülga edilmiş, yok. Peki bu madde olsaydı bu anlama mı geliyordu? Yok, o da yok. O zaman sormak gerekir, ilçe seçim kurulu başkanları yasa yapma yetkisine sahip midir?”

‘CHP’nin hissesi var değil mi?’

“Sandık başkanlarının tarafsız olmadıklarını ortaya koyan tek belge bu mu? Değil elbette. Bakınız ihraç edilenler çokça var bu listelerde. Ben bunları tek tek okumak istemiyorum. Yine bir kısmı insanlar diyor ki, ‘Bankadan alınmış ne olacak diyor. Hesap kitap yapmayı çok iyi bilirler’ İş Bankası’ndan bolca alınmış, CHP’nin hissesi var değil mi? Yapı Kredi, Denizbank’tan bolca alınmış. İş Bankası açıklama yapıyor, ‘Biz vermedik, istediler’ Biz siz verdiniz demedik ki, sizi itham eden olmadı ki? Ses sizden niye çıkıyor.”

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‘Parti üyeleri sandık başkanı olmuş’

“CHP keşke böyle davranmasaydı, gerçekten biz CHP’den daha farklı bir yaklaşım bekliyoruz. Bu gelecekte kendisini de vurabilir. Bu gelecekte başka şaibeleri, şüpheleri ortaya çıkarılabilir. Kanun bir kez dümdüz edildikten sonra ve bunun gereği yapılmadıktan sonra başkaları da feyz alabilir. Birileri suç işlemiş. Ya kendileri, ya birileri ya da müşterek suç işleme var burada. YSK kararlarını tamamen yok sayma var burada. Baştan beri ne söylediysek hepsi bir bir çıkıyor. Biz inanarak söyledik.”

Soru cevap

Basın toplantısındaki soru cevap kısmı şu şekilde:

Sizin iddialarınızı doğrulayan unsurlar olduğunu söylediniz. Sayı konusunda bir şeyler söyleyebilir misiniz? CHP 600 civarında oyu etkiliyor diyor. Sizin bir tespitiniz var mı?

“Birçok kez test ederek, kamuoyuyla paylaşmayı bir siyasetçi sorumluluğu içinde el aldık. O rakamlar için şunu söyleyebilirim. Çok daha fazla. İki-üç bin ama rakamın ötesine geçti artık. Sayım döküm cetvelleri yok, boş hala boş YSK’da. Buradaki iş başka bir iştir. Mesele çok daha derin bir meseledir.”

Yavaş’ın 2014’teki itirazı

2014’te Mansur Yavaş itiraz etmişti. Kabul edilmemişti. İstanbul seçimleriyle benzerlikleri var mı?

“Şu anda elimde de CHP’nin ileri sürdüğü gerekçeler var. Arkadaşlar, bir tane somut hadiseden bahsedilmiyor. Bir kere geçersiz oy sayısı çok daha az. Aradaki fark çok daha fazla. İki, biz bugüne kadar ortaya çıkmaya bir takım handikapları ortaya koyduk. Sandık başkanlarına ilişkin bu manzara bugüne kadar ortaya çıkmamıştı. Sayım döküm cetvelleri bu işin temelidir.”

32 ayrı soruşturma başlatıldı. 100’ün üzerinde sandık kurulu üyesi şüpheli sıfatıyla çağrıldı…

“Valla şaşırmadık, biz de bir ekip kurarak kimlerle ilgili suç duyurusuna çalışıyoruz. Biz diyoruz ki münferit bir hadise değildir. bunların içinde sehven yapılan hatalar olabilir, her seçim döneminde bir iki şey ortaya çıkar. O zaman madem münferit bir hadise değildir diyoruz, madem burada sehven yapılmış bir şey yok, kasten yapılmış bir şey var diyoruz. Madem organize iş var diyoruz, o zaman bunlarla ilgili suç duyurusunda bulunmak görevimizdir. Bu çok erken şu anda, bu suç duyurularının ötesinde farklı türden ve kişilere dönük suç duyurularının olacağını ifade edebilirim.”

‘Adaylar aynı olacak’

Yeniden seçim olursa AKP aday değiştirecek mi?

“Adaylar aynı olacak, seçmenler aynı olacak… Adaylar da istifa ve ölüm olmadığı sürece aynı adaylarla seçime gidilir.”