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Yaramazlara biraz batar!

AKP’li Yavuz: İstanbul’da 17 bin 410 oyda usulsüzlük tespit ettik

AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, İstanbul seçim sonuçlarında usulsüzlükler tespit ettiklerini söyledi.

Fotoğraf: DHA

Yavuz, sandık sonuç tutanakları ile oy sayım döküm çizelgeleri arasında farklılıklar olduğunu öne sürerek, “309 sandıkta yaptığımız karşılaştırmalarda 17 bin 410 oy kaydırma yapıldığını tespit ettik” dedi.

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Anadolu Ajansı’nın güncellediği resmi olmayan İstanbul seçim sonuçlarına göre, CHP’li aday Ekrem İmamoğlu, AKP’li aday Binali Yıldırım’ın 22 bin 479 oy önünde.

Buna karşın, AKP tarafı kendi verilerine göre seçimi Yıldırım’ın kazandığı görüşünde ve YSK’nın açıkladığı sonuçlara itiraz edecek.

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İstanbul’da oyların yüzde 11.1’i sayıldı. Buna göre ‘cumhur ittifakı’nın AKP’li adayı Binali Yıldırım yüzde 52.48 ile birinci, ‘millet ittifakı’nın CHP’li adayı Ekrem İmamoğlu yüzde 44.79 ile ikinci sırada.

Adam bu defa kazanamadı

Sonuçları üzerinden çok farklı analizler yapılsa da 31 Mart seçimleri, tarihin en anti-demokratik seçimlerinden biri olarak kayda geçti.

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