AKP’li Yavuz: İstanbul’da 17 bin 410 oyda usulsüzlük tespit ettik

AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, İstanbul seçim sonuçlarında usulsüzlükler tespit ettiklerini söyledi.

Fotoğraf: DHA

Yavuz, sandık sonuç tutanakları ile oy sayım döküm çizelgeleri arasında farklılıklar olduğunu öne sürerek, “309 sandıkta yaptığımız karşılaştırmalarda 17 bin 410 oy kaydırma yapıldığını tespit ettik” dedi.

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Anadolu Ajansı’nın güncellediği resmi olmayan İstanbul seçim sonuçlarına göre, CHP’li aday Ekrem İmamoğlu, AKP’li aday Binali Yıldırım’ın 22 bin 479 oy önünde.

Buna karşın, AKP tarafı kendi verilerine göre seçimi Yıldırım’ın kazandığı görüşünde ve YSK’nın açıkladığı sonuçlara itiraz edecek.