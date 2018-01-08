AKP’li vekille CHP’li başkanın ‘kavga’sı: Basın karşısında artistlik yapma

Zonguldak’ta AKP milletvekili Faruk Çaturoğlu ile CHP’li Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin arasında ‘artistlik’ tartışması yaşandı.

Çaturoğlu, Karayolları 15’inci Bölge Müdürü Hüsamettin Özendi’yle birlikte bugün Alaplı ilçesi girişinde bulunan ve sıklıkla kazaların meydana geldiği Yalı kavşağını inceledi.

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Belediye başkanı Nuri Tekin ise kavşağa gelerek programdan haberdar olmadığını, yapılacak çalışmanın içinde belediyenin de olması gerektiğini söyledi.

Tekin, AKP’li vekile şöyle seslendi: “Sonradan haberimiz oldu. Burada yapılacak bir şey belediyeyi ilgilendirir. Karayollarıyla belediye ortak bir çalışma yapılacak. Sizin burada olmanızdan belediyeye haber verilmesi gerekir. Olsun yine de önemli değil. Hoş geldiniz. Burada bir çalışma yapacaksak beraber yapacağız. Belediye de bu işin içinde olacak.”

AKP’li vekil de belediye başkanına “Yani basının karşısında artistlik yapmaya gerek yok. Dün konuştuk bunu biz seninle” dedi, “Haberimiz yok ki. Çağırmıyorsun ki vekilim” karşılığını aldı.

Tartışmanın ardından heyet yolda incelemede bulundu.

‘Kriz’ yok

yaşanan olayla ilgili gazetecilerin sorusunu yanıtlayan Çaturoğlu, “Nuri Tekin’le bizler çocukluk arkadaşıyız. Kavga etsek de barışırız” dedi. Tekin ise “Karayolları bölge müdürü orada belediye başkanını soracak. Belediye başkansız orada bir şey yapamazlar. Çaturoğlu’yla aramızda bir şey yok” diye konuştu.