AKP’li vekilin evinde ölü bulunan Nadira Kadirova hakkında bir soru önergesi daha

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, AKP İstanbul Milletvekili Şirin Ünal’ın evinde ölü bulunan 23 yaşındaki Nadira Kadirova hakkında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından yanıtlanması istemiyle TBMM başkanlığına soru önergesi verdi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, kadının, Ünal’ın silahıyla intihar ettiğini açıklamış, Kadirova’nın yakın bir arkadaşı ise genç kadının kendisine milletvekili Ünal’ın tacizine uğradığını ve kendini öldürmeyi düşündüğünü anlattığını belirtmişti.

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Ailenin avukatlığını üstlenen Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği Başkanı Müjde Tozbey Erden, Kadirova’nın ölümünün şüpheli olduğunu, Ünal’ın korunduğunu belirterek, savcılığın ölümü araştırmak yerine tanıklara Nadira’nın fuhuş yapıp yapmadığı sormasının ‘soruşturma sürecini kirletmeye yönelik bir uğraş’ olduğunu savunmuştu.

İlk olarak CHP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, Kadirova’nın ölümündeki şüpheleri Meclis gündemine taşımış, Adalat Bakanı Abdülhamit Gül’ün yanıtlaması istemiyle soru önergesi vermişti.

Tanrıkulu’nun Oktay’ın yanıtlaması amacıyla meclise sunduğu soru önergesi şöyle:

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Özbekistan’lı 23 yaşındaki Nadira Kadirova’nın, bakıcılık yaptığı evdeki odasında kalbinden silah ile vurulmuş halde cansız bedeninin bulunduğuna dair iddialar basına yansımıştır.

Bu bağlamda;

1. Özbekistanlı 23 yaşındaki Nadira Kadirova’nın, 23 Eylül’de bakıcılık yaptığı evde kalbinin üzerine ateş edilmiş şekilde bulunduğu iddiaları doğru mudur?

2. Kadirova’nın bedenindeki kurşun giriş noktaları kaç adettir ve bedeninde kaç adet mermi çekirdeği bulunmuştur?

3. Çıkan kurşunun balistik incelemesi yapılmış mıdır? Yapıldıysa, güncel akıbeti nedir?

4. Kadirova’nın telefonundaki son görüşmesine istinaden yapılan incelemelerin güncel akıbeti nedir?

5. Kadirova’nın ölümüne ilişkin arkadaşlarının, ailesinin ve olay anında evde olan kişilerin ifadeleri alınmış mıdır?

6. Kadirova’nın telefonunda kendisine yönelik taciz iddiaları hakkında bir kayıt bulunduğu iddiaları doğru mudur? Bu iddia ile ilgili arkadaşlarının ifadelerinin alınmamasının izahı nedir?

7. Evdeki diğer çalışanların, Kadirova’nın ölmeden önce bir not bıraktığını söyledikleri ve bu notun Emniyet tarafından bulunamadığı iddiaları doğru mudur?

8. Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün olayın incelemesi henüz yapılmadan intihar olarak değerlendirmesinin gerekçesi nedir?

9. İntihar mektubunun olmadığını söyleyen Emniyet’in, açıklamasında “… Müntehirenin odasında, intihar eğiliminde olduğuna dair bulunan geçmiş tarihli notlar da olmak üzere tüm bulgular soruşturma dosyasına eklenmiştir” ifadeleri arasındaki çelişkinin nedeni nedir?

10. Kadirova’nın ölüm nedeni kayıtlara ne şekilde geçmiştir?

11. Emniyet tarafından ölümün kamuoyundan gizlendiği iddiaları doğru mudur?

12. Kadirova ile ilgili hastane kayıtlarında daha önceden psikolojik tedavi gördüğüne ve intihara meyilli olduğuna dair bir bilgi ve belge var mıdır?

TBMM İç Tüzüğü’nün 99’uncu maddesine göre yazılı soru önergesinin ilgili makam tarafından 15 gün içinde yanıtlanması gerekiyor.